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Активні речовини — “С”СУЛЬФОКАМФОКАЇН* (SULFOCAMPHOCAINUM*)

СУЛЬФОКАМФОКАЇН* (SULFOCAMPHOCAINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Сульфокамфокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Дарниця ФФ
Сульфокамфокаїн-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 934 аптеках
від 199,64 грн
Ціни в аптеках
Сульфокаїн розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Сульфокаїн Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності