Активні речовини — “С”СУЛЬФОКАМФОКАЇН* (SULFOCAMPHOCAINUM*) СУЛЬФОКАМФОКАЇН* (SULFOCAMPHOCAINUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Сульфокамфокаїн-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Дарниця ФФ В 934 аптеках від 199,64 грн Ціни в аптеках Сульфокаїн Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел" Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять СУЛЬФОКАМФОКАЇН*