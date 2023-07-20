внутрішньо р/оs; середні дози для дорослих - 2 г на 1-й прийом, потім - по 1 г 4-6 р/добу; вищі дози для дорослих: разова - 2 г, МДД - 7 г; дітям віком від 3 років - 0,1 г/кг на 1-й прийом, потім по 0,025 г/кг кожні 4-6-8 год.; шигельоз за схемою: по 1 г 6 р/добу кожні 4 год. (1-2-й день); по 1 г 4 р/добу кожні 6 год. (3-4-й день); по 1 г 3 р/добу кожні 8 год. (5-6-й день); всього на курс лікування - 25-30 г; після 5-6-денної перерви призначають 2-й курс терапії: по 1 г 5 р/добу кожні 4 год., вночі - через 8 год. (1-2-й день); по 1 г 4 р/добу, вночі не приймають (3-4-й день); по 1 г 3 р/добу (5-й день); протягом другого курсу приймають 21 г сульфадимезину; при легкому перебігу шигельозу дозу можна зменшити до 18 г; лікування шигельозу у дітей віком від 3 років: разова доза - 0,4-0,75 г 4 р/добу; протягом 5-7 днів; при більшості інфекційних хвороб лікування триває як мінімум ще 48-72 год. після зникнення симптомів захворювання і підтвердження одужання результатами бактеріологічного аналізу.