застосовують в/в болюсно, інфузійно або в/м; дозу встановлювати індивідуально з урахуванням маси тіла, реакції пацієнта, ступеня необхідної м’язової релаксації, шляху введення; ендотрахеальна інтубація: дорослим вводити в/в по 1мг/кг, доза спричиняє м’язову релаксацію через 30- 60 сек., що триває 2-6 хв.; додаткові дози, що становлять 50%-100% від початкової дози, вводити з інтервалами 5-10 хв., підтримують м’язову релаксацію протягом короткочасного хірургічного втручання під загальною анестезією; для тривалого розслаблення мускулатури протягом усієї операції можна вводити у вигляді інфузій 0,1-0,2% р-ну, розведеного у 5% р-ні глюкози або 0,9% р-ні натрію хлориду зі швидкістю 2,5-4 мг/хв; заг. доза при повторних в/в ін’єк. або безперервній інфузії не повинна перевищувати 500 мг/год; дітям від 1 року рекомендована в/в доза - 1 мг/кг; при введенні дітям шляхом в/в інфузії дозу визначати як для дорослих, але початкову швидкість інфузії знижувати пропорційно до маси тіла; рекомендована в/м доза - до 4 мг/кг; ці дози спричиняють м’язову релаксацію тривалістю на 3 хв.; сумарна доза не має перевищувати 150 мг.