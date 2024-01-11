повторна нейром’язова блокада. У дослідженнях із визначення дози повідомлялося про повторне виникнення нейром’язової блокади у разі введення неоптимальних доз сугамадексу. Для її попередження слід застосовувати рекомендовані дози для стандартної або негайної реверсії.

Вплив на гемостаз. За даними клінічних досліджень за участю здорових добровольців, введення сугамадексу в дозах 4 мг/кг та 16 мг/кг призвело до максимального середнього збільшення АЧТЧ на 17 та 22%, відповідно, та МНВ на 11 та 22%, відповідно. Зазначені значення збільшення АЧТЧ та МНВ спостерігалися протягом короткого періоду (≤30 хв).

Згідно з наявною клінічною інформацією (n=3519) та результатами спеціального дослідження хірургічних хворих із переломом стегна/заміною великого суглоба, учасники (n=1184) якого одночасно приймали антикоагулянт, не спостерігалося клінічно значущого впливу монотерапії сугамадексом у дозі 4 мг/кг або поєднаного застосування сугамадексу з антикоагулянтами на частоту виникнення періопераційної або постопераційної кровотечі.

У дослідженнях in vitro спостерігалася фармакодинамічна взаємодія (збільшення АЧТЧ та протромбінового часу) у разі застосування сугамадексу в поєднанні з антагоністами вітаміну К, нефракціонованим гепарином, низькомолекулярними гепариноїдами, ривароксабаном та дабігатраном. У пацієнтів, які отримують стандартну профілактичну терапію антикоагулянтами в післяопераційному періоді, зазначена фармакодинамічна взаємодія не була клінічно значущою. Необхідно дотримуватися обережності у разі застосування сугамадексу у пацієнтів, які отримують антикоагулянти для лікування вже існуючого або супутнього захворювання.

Не можна виключати підвищений ризик кровотечі у пацієнтів:

• із вродженим дефіцитом К–вітамінозалежних факторів згортання крові;

• із коагулопатіями;

• у разі застосування похідних кумарину, а також при значенні МНВ >3,5;

• у разі застосування антикоагулянтів та сугамадексу в дозі 16 мг/кг.

За наявності показань до застосування сугамадексу у таких пацієнтів анестезіолог повинен проаналізувати переваги терапії та можливий ризик кровотечі, враховуючи анамнез пацієнта щодо кровотеч та тип запланованого оперативного втручання. У разі застосування сугамадексу у цих пацієнтів рекомендується проводити моніторинг гемостазу та показників згортання крові.

Рецидив нейром’язової блокади. У клінічних дослідженнях за участю пацієнтів (n=2022), які отримували рокуроній або векуроній для досягнення нейром’язової блокади, у процесі проведення яких сугамадекс вводили в стандартній рекомендованій дозі, спостерігалася 0,2% частота рецидивів нейром’язової блокади, визначена за результатами нейром’язового моніторингу або на підставі клінічних доказів. Застосування сугамадексу у нижчих, ніж рекомендовані, дозах може збільшити ризик рецидиву нейром’язової блокади після первинного введення й тому не рекомендується.

Час очікування у разі повторного введення нейром’язових блокаторів після реверсії із застосуванням сугамадексу .

Повторне застосування рокуронію або векуронію після проведення стандартної реверсії (до 4 мг/кг сугамадексу).



Мінімальний час очікування Нейром’язові блокатори, доза 5 хв Рокуроній, 1,2 мг/кг 4 год Рокуроній, о,6 мг/кг або векуроній, 0,1 мг/кг



Початок нейром’язової блокади може збільшиться на ≈4 хв, а тривалість нейром’язової блокади може бути скорочена до ≈15 хв після повторного застосування рокуронію в дозі 1,2 мг/кг протягом 30 хв.

З урахуванням результатів фармакокінетичного моделювання, для пацієнтів із порушенням функції нирок легкого та середнього ступеня тяжкості рекомендований часовий інтервал до повторного введення рокуронію в дозі 0,6 мг/кг або векуронію в дозі 0,1 мг/кг після стандартного відновлення нейром’язової провідності сугамадексом повинен становити 24 год. Якщо є необхідним коротший часовий інтервал, доза рокуронію для проведення нової нейром’язової блокади має становити 1,2 мг/кг.

Повторне введення рокуронію або векуронію після негайної реверсії (16 мг/кг сугамадексу). У вкрай рідкісних випадках, коли виникає зазначена необхідність, час очікування становить 24 год.

У разі необхідності нейром’язової блокади раніше, ніж закінчився рекомендований час очікування, слід застосовувати нестероїдні нейром’язові блокатори. Початок дії деполяризуючого нейром’язового блокатора може наставати дещо пізніше, ніж очікується, оскільки основна частина постсинаптичних нікотинових рецепторів все ще може бути зайнята нейром’язовим блокатором.

Порушення функції нирок. Застосування сугамадексу не рекомендується у пацієнтів із тяжким порушенням функції нирок, включаючи пацієнтів, яким є необхідним діаліз.

Анестезія легкого ступеня. Коли у клінічних дослідженнях нейром’язову блокаду навмисно усували у середині дії анестезії, інколи спостерігалися ознаки легкої анестезії (рух, кашель, гримаси або смоктання ендотрахеальної трубки). У разі, якщо нейром’язова блокада була усунута, та анестезія продовжує діяти, згідно з клінічними показаннями пацієнту вводять додаткові дози анестетика та/або опіоїду.

Виражена брадикардія. В окремих випадках виражену брадикардію спостерігали протягом кількох хвилин після введення сугамадексу для реверсії нейром’язової блокади. Іноді брадикардія може призвести до зупинки серця. Необхідним є проведення ретельного моніторингу змін гемодинаміки у пацієнта під час та після реверсії нейром’язової блокади. У разі спостереження клінічно значущої брадикардії, призначають антихолінергічні лікарські засоби, наприклад атропін.

Порушення функції печінки. Сугамадекс не метаболізується та не виводиться печінкою; з цієї причини не проводили цільові дослідження за участю пацієнтів із порушенням функції печінки. Лікування пацієнтів із тяжким порушенням функції печінки проводять із великою обережністю.

Застосування в інтенсивній терапії. Застосування сугамадексу у пацієнтів, які отримували рокуроній або векуроній в умовах інтенсивної терапії, не вивчалося.

Застосування сугамадексу для реверсії нейром’язової блокади, яка була спричинена іншими нейром’язовими блокуючими агентами (за винятком рокуронію та векуронію). Сугамадекс не застосовують для реверсії блокади, яка була спричинена нестероїдними нейром’язовими блокуючими агентами, такими як сукцинілхолін або сполуки бензилізохіноліну.

Сугамадекс не слід застосовувати для реверсії нейром’язової блокади, яка була спричинена стероїдними нейром’язовими блокуючими агентами, за винятком рокуронію та векуронію, оскільки відсутня інформація щодо ефективності та безпеки застосування сугамадексу у цих випадках. Сугамадекс не рекомендується застосовувати для реверсії нейром’язової блокади, яка була спричинена панкуронієм, оскільки інформації щодо його застосування у таких випадках є недостатньо.

Затримка відновлення. При станах, які пов’язані з уповільненням кровотоку, таких як захворювання серцево-судинної системи, літній вік, наявність набряків (наприклад, при тяжкій формі порушення функції печінки), час відновлення може збільшуватися.

Реакції гіперчутливості до сугамадексу. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості до сугамадексу.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Клінічна інформація щодо застосування сугамадексу у період вагітності відсутня.

Дослідження на тваринах не продемонстрували прямого або опосередкованого негативного впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологи або постнатальний розвиток дитини. Слід з обережністю застосовувати сугамадекс у вагітних.

Годування грудьми. Невідомо, чи проникає сугамадекс до грудного молока людини. Дослідження на тваринах продемонстрували, що сугамадекс проникає до грудного молока. Оральна абсорбція циклодекстрину є, як правило, низькою. Наявність впливу на дитину у разі одноразового введення сугамадексу жінці, яка годує грудьми, не прогнозується. Сугамадекс застосовують з обережністю у жінок, які годують грудьми.

Фертильність. Вплив сугамадексу на фертильність у людини не досліджували. У дослідженнях на тваринах з оцінки фертильності негативних наслідків не знайдено.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Інформація щодо впливу сугамадексу на здатність керувати транспортними засобами або механізмами відсутня.