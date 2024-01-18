застосовують р/оs 1 р/день з інтервалами між прийомами 24 год.; дорослим: 1-2 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг-1 г/добу; дітям від 12 років: 1 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг/добу; дітям 3-12 років: 25 мг/кг (день 1-й), у наступні дні - по 12,5 мг/кг/добу; після нормалізації t° тіла у підтримуючих дозах застосовують ще протягом 2-3 днів; курс лікування залежно від тяжкості захворювання становить 7-14 днів.