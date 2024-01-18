СУЛЬФАДИМЕТОКСИН (SULFADIMETHOXINUM) Діюча речовина
протимікробний бактеріостатичний а/б широкого спектра дії; сульфаніламід тривалої дії; механізм дії зумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою, пригніченням дигідроптероат синтетази, порушенням синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів у клітинах бактерій; активний відносно Гр (+) та Гр (-) м/о: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., зокрема Streptococcus pneumoniae, палички Фридлендера, Escherichia coli, Shigella spp., Chlamydia trachomatis.
тонзиліт, бронхіт, пневмонія, гайморит, отит, дизентерія, запальні захворювання жовчних та сечовивідних шляхів, гонорея, бешиха, піодермія, менінгіт, інфекція ран, трахома, токсоплазмоз, шигельоз, резистентні форми малярії (у поєднанні з протималярійними ЛЗ).
застосовують р/оs 1 р/день з інтервалами між прийомами 24 год.; дорослим: 1-2 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг-1 г/добу; дітям від 12 років: 1 г (день 1-й), у наступні дні - по 500 мг/добу; дітям 3-12 років: 25 мг/кг (день 1-й), у наступні дні - по 12,5 мг/кг/добу; після нормалізації t° тіла у підтримуючих дозах застосовують ще протягом 2-3 днів; курс лікування залежно від тяжкості захворювання становить 7-14 днів.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів ЛЗ; наявність в анамнезі виражених токсико-АР на сульфаніламіди; пригнічення кістковомозкового кровотворення; агранулоцитоз, гемолітична анемія, ниркова та/або печінкова недостатність, декомпенсована хр. СН, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, порфірія, азотемія, медикаментозна пропасниця, тяжкий дерматит.
лейкопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гіпопротромбінемія, еозинофілія, гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6- фосфатдегідрогенази; головний біль, неврологічні реакції включаючи асептичний менінгіт, атаксію, незначна в/черепна гіпотензія, судоми, запаморочення, сонливість/безсоння, відчуття втоми, депресія, периферичні або оптичні невропатії, психоз; легеневі інфільтрати, фіброзуючий альвеоліт; спрага, сухість у роті, диспепсичні явища, нудо-та, блювання, діарея, анорексія, панкреатит, псевдомембранозний коліт; зміна кольору сечі (насиче-ний жовто-коричневий колір), кристалурія; можливі нефротоксичні реакції (інтерстиціальний нефрит, тубулярний некроз, ниркова недостатність; шкірні висипання, кропив’янка, алергічний дерматит, фотосенсибілізація, ексфоліативний дерматит, вузликова еритема; ток-сичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-м Стівенса-Джонсона, системний червоний вовчак, сироваткоподібний с-м, анафілактичні реакції, набряк язика, верхньої губи, порушення ковтання; ме-дикаментозна гарячка, біль у правому підребер’ї та попереку; підвищення активності печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ), холестатичний гепатит, гепатонекроз, гепатомегалія, жовтяниця, міокар-дит, вузликовий періартеріїт, гіпотиреоз, гіпоглікемія.