рекомендована добова доза 400 мг 2 р/добу у проміжках між вживанням їжі (щонайменше за 1 год до прийому їжі або через 2 год після їжі); лікування продовжують доти, доки відзначається клінічна ефективність препарату або до появи тяжких токсичних реакцій; при ГЦК або НКР у разі необхідності доза може бути знижена до 400 мг 1 р/добу; якщо потрібно додатково знизити дозу, застосовують в однократній дозі 400 мг через день; при ДРЩЗ у разі необхідності доза може бути знижена до 600мг - 400 мг та 200 мг з інтервалом 12 годин (2 табл. і 1 табл. з інтервалом 12 год - в будь-якому порядку), вдруге до 400 мг - 200 мг 2 р/добу (по 1 табл. 2 р/добу) і третє зниження до 200мг - 200 мг 1 р/добу (по 1 табл. 1 р/добу).