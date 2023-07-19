РИФАПЕНТИН (RIFAPENTINUM) Діюча речовина
в терапевтичних концентраціях виявляє бактерицидну активність як проти внутрішньоклітинних, так і проти позаклітинних M.tuberculosіs; рифапентин та 25-дезацетилрифапентин (активний метаболіт) накопичуються в макрофагах людини із внутрішньоклітинним/позаклітинним співвідношенням приблизно 24:1 і 7:1, відповідно; M.tuberculosis, стійкі до інших рифаміцинових а/б, можливо також будуть стійкі до дії рифапентину; не з’являється перехресна стійкість між рифапентином і нерифаміциновими протимікобактеріальними засобами типу ізоніазиду та стрептоміцину.
легенева форма туберкульозу (у комбінації принаймні з одним із ПТП, до якого чутливий збудник).
внутрішньо дорослим та дітям віком від 12 років; обов’язково з іншими ПТП; схема лікування легеневої форми туберкульозу в інтенсивній фазі: дорослим та дітям старше 12 років по 4 табл. (600 мг) 2р/тиждень, з інтервалом між прийомами не менше 72 год, протягом 2 місяців; схема лікування у фазі продовження: призначають 1 р/тиждень по 4 табл. (600 мг) протягом 4 міс. у комбінації з іншими препаратами у відповідному режимі з урахуванням чутливості м/о.
гіперчутливість до рифапентину, інших похідних рифампіцину або до інших компонентів препарату, тяжка печінкова і ниркова недостатність; порфірія.
зниження Hb, лімфопенія, нейтропенія, лейкопенія, лейкоцитоз, нейтрофілія, тромбоцитоз, тромбоцитопенія, поліцитемія, лімфаденопатія, лімфоцитоз, гематома, пурпура, тромбоз; у поодиноких випадках - гематоліз, гемоглобінурія, гематурія, інтерстиціальний нефрит, ГНН, піурія, протеїнурія, інфекції сечовивідних шляхів, епізоди нетримання сечі, утворення конкрементів у сечі, дизурія, цистит, захворювання уретри, пієлонефрит; гіперурикемія, гіперкаліємія, гіпо/гіперглікемія, підвищення вмісту небілкового азоту, підвищення вмісту ЛДГ, гіперфосфатемія, зменшення/збільшення маси тіла, підвищення вмісту залишкового азоту сечовини, ЦД, підвищення активності ЛФ, гіпофосфатемія, гіперкальціємія, гіповолемія, порфірія; гарячка, схильність до набряків, периферичні набряки, обличчя, астенія, абсцеси; шкірні висипання, підвищене потовиділення, свербіж, екзема, виразкове ураження шкіри, кропив’янка, фурункульоз, порушення пігментації шкіри, грибковий дерматит, захворювання нігтів, еритематозні висипання, алопеція; кровохаркання, кашель, інфекції ВДШ, бронхіт, фарингіт, носова кровотеча, задишка, плеврит, пневмоторакс, пневмонія, задишка, пневмоніт, синусит, збільшення кількості харкотиння, легеневий фіброз, астма, бронхоспазм, набряк гортані, ларингіт; анорексія, диспепсія, печія, біль в епігастрії, метеоризм, блювання, нудота, запор, сухість у роті, діарея, геморой, гастроентерит, гастрит, езофагіт, хейліт, виразки у роті і на язику, панкреатит, проктит, збільшення об’єму слинних залоз, тенезми, неспецифічні шлунково-кишкові порушення, дисбактеріоз, діарея, обумовлена Clostridium difficile, псевдомембранозний коліт; підвищення активності АЛТ і АСТ, гепатотоксичність, гепатомегалія, гіпербілірубінемія, жовтяниця; грип, туберкульозна інфекція, оперізувальний лишай; головний біль, запаморочення, тремор, безсоння, сонливість, неспецифічні судоми, дисфонія, гіпестезія, кривошия, гіпорефлексія, менінгіт, ступор, мігрень, тривога, сплутаність свідомості, агресивність, атаксія, погіршення концентрації уваги, артралгія, артрит, артроз, подагра, міалгія, міозит, перелом кісток, м’язова слабкість; тахікардія, перикардит, тромбофлебіт глибоких вен, АГ, синкопе, ортостатична гіпотензія, судинні порушення; порушення еректильної функції, вагініт, кровотеча з піхви, порушення менструального циклу, лейкорея, мастит грудної залози у чоловіків, захворювання простати; кон’юнктивіт, неспецифічні порушення слуху, отит, перфорація барабанної перетинки, порушення з боку очей, втрата смакових відчуттів; легенева карцинома, неспецифічна неоплазма, карцинома, ліпома; зміна кольору рідких середовищ організму.