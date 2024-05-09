р-н рисдипламу для прийому per os повинен приготувати лікар або фармацевт перед відпуском пацієнту.

Перед прийомом пацієнтом першої дози рисдипламу лікар або фармацевт обговорюють із пацієнтом або особою, яка здійснює догляд за пацієнтом, спосіб приготування та прийому призначеної пацієнту добової дози рисдипламу.

Початок фармакотерапії рисдипламом та її контроль протягом усього періоду його застосування проводить лікар із досвідом діагностики та лікування СМА.

Рекомендовані дози та умови застосування. Рисдиплам приймають per os 1 раз на добу, приблизно в один і той самий час, щоденно за допомогою багаторазових шприців для застосування per os.

Рекомендована доза рисдипламу для фармакотерапії СМА залежить від віку та маси тіла пацієнта:



Вік та маса тіла Рекомендована добова доза від 2 міс до <2 років 0,20 мг/кг ≥2 років з масою тіла <20 кг 0,25 мг/кг ≥2 років з масою тіла ≥20 кг 5 мг