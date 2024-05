вплив рисдипламу на інші лікарські засоби.

In vitro рисдиплам та його основний циркулюючий метаболіт M1 не індукують CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 та CYP3A4.

In vitro рисдиплам та M1 не інгібували будь-який із цих досліджуваних ізоферментів CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, за винятком CYP3A.

Рисдиплам — слабкий інгібітор CYP3A. У здорових дорослих прийом рисдипламу 1 раз на добу протягом 2 тиж дещо підвищував експозицію мідазоламу, високочутливого субстрату CYP3A (AUC на 11%; C max на 16%). Зазначена лікарська взаємодія не вважається клінічно значущою, тому корекція дози субстратів CYP3A не потрібна.

З огляду на результати застосування фармакокінетичної моделі, що базується на фізіології (ФКБФ-модель), подібний ефект очікується у дітей та немовлят віком ≥2 міс.

У дослідженнях in vitro показано, що рисдиплам та M1 не є сильними інгібіторами білка множинної лікарської резистентності 1 (MDR1) людини, поліпептидів-транспортерів органічних аніонів 1 та 3 (OATP1B1 та OATP1B3), транспортерів органічних аніонів 1 та 3 (OAT1 та OAT3).

Рисдиплам та M1 in vitro є інгібіторами поліпептиду-транспортера органічних катіонів 2 (OCT2) людини та транспортерів білків множинної резистентності та виведення токсинів MATE1 і транспортерів MATE2-K. У разі застосування в терапевтичних концентраціях взаємодії рисдипламу із субстратами OCT2 не очікується. Вплив рисдипламу у разі його поєднаного застосування на фармакокінетику субстратів MATE1 та MATE2-K у людини є невідомим. На підставі даних in vitro, рисдиплам може підвищити концентрацію у плазмі крові лікарських засобів, елімінація яких здійснюється за допомогою MATE1 або MATE2-K, наприклад метформіну. У разі неможливості уникнути поєднаного застосування, проводять моніторинг пов’язаної з лікарським засобом токсичності та, у разі необхідності, розглядають питання щодо зниження його дози.

Вплив інших лікарських засобів на рисдиплам.

У разі одночасного застосування сильного інгібітора CYP3A ітраконазолу в дозі 200^мг 2 рази на добу та рисдипламу в дозі 6 мг одноразово per os не спостерігалося клінічно значущого впливу на фармакокінетику рисдипламу (збільшення AUC на 11 %, зниження C max на 9%). У разі одночасного застосування з інгібітором CYP3A корекція дози рисдипламу не потрібна.

Взаємодії з іншими лікарськими засобами через ФМО-1- та ФМО-3-опосередковані шляхи передачі сигналу не очікується.