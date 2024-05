рибоцикліб уповільнює прогресування раку шляхом інгібування двох білків — циклінзалежної кінази 4 і 6 (CDK4/6). Ці кінази активуються при зв’язуванні з D-циклінами і відіграють вирішальну роль у сигнальних шляхах, які призводять до прогресування клітинного циклу і клітинної проліферації.

Механізм дії. Інгібування CDK4/6 може забезпечити захист від онкогенних процесів у певних типах тканин. Повідомлялося, що рибоцикліб є найбільш селективним інгібітором CDK4/6 і має протипухлинну активність у ряді доклінічних моделей. Він пригнічував зростання пухлинних клітин, зупиняючи процес в контрольній точці G1.

Фармакокінетика. Абсорбція. Після прийому внутрішньо рибоцикліб швидко всмоктується із середнім значенням часу досягнення C max 1–5 год. Концентрації в плазмі крові підвищуються приблизно в 2–3 рази з 1-го до 18/21-го дня циклу 1 внаслідок накопичення. Експозиція рибоциклібу підвищується з дозою, при цьому як C max , так і AUC збільшуються трохи більше, ніж пропорційно дозі, в діапазоні доз 50–1200 мг на добу. Після багаторазового прийому у дозі 600 мг на добу рівноважний стан зазвичай досягається через 8 днів, і рибоцикліб накопичується із середнім геометричним коефіцієнта накопичення 2,51 (діапазон 0,972–6,40). Т ½ — 32,6 год.

Розподіл. Зв’язування рибоциклібу з білками плазми крові людини in vitro становить приблизно 70% і не залежить від концентрації (від 10 до 10 000 нг/мл). Рибоцикліб рівномірно розподілявся між еритроцитами та плазмою крові, при цьому середнє співвідношення крові та плазми крові in vivo становило 1,04. Уявний об’єм розподілу в стаціонарному стані (V ss /F) становив 1090 л на підставі фармакокінетичного аналізу популяції.

Метаболізм. У людей рибоцикліб піддається екстенсивному метаболізму в печінці, переважно за допомогою CYP 3A4.

Після перорального введення людині одноразової дози 600 мг радіоактивно міченого рибоциклібу основні метаболічні шляхи включали окиснення (деалкілування, C- та/або N-оксигенування, окиснення (-2H)) та їхні комбінації. Головні циркулюючі метаболіти включають метаболіт M13 (CCI284, N-гідроксилування), M4 (LEQ803, N-деметилювання) та M1 (вторинний глюкуронід), кожен з яких становить приблизно 9%, 9% і 8% від загальної радіоактивності та 22%, 20% та 18% експозиції рибоциклібу. Клінічна активність (фармакологічні властивості та безпека) рибоциклібу обумовлена головним чином вихідною речовиною з незначним внеском циркулюючих метаболітів.

Незмінена речовина становить приблизно 17% та 12% введеної дози у калі та сечі відповідно. Метаболіт LEQ803 є головним метаболітом у калі та становить приблизно 14% та 4% введеної дози у калі та сечі відповідно. Численні інші метаболіти були виявлені як у калі, так і в сечі у незначній кількості (≤3% введеної дози).

Виведення. Середнє геометричне ефективного Т ½ рибоциклібу з плазми крові (на основі коефіцієнта накопичення) становить 32,0 год (63% CV), а уявний пероральний кліренс (CL/F) — 25,5 л/год (66% CV) у стаціонарному стані при введенні дози 600 мг у пацієнтів із поширеним раком. Середнє геометричне уявного кінцевого Т ½ рибоциклібу з плазми крові становило 29,7–54,7 год, а середнє геометричне CL/F рибоциклібу — від 39,9 до 77,5 л/год при введенні дози 600 мг у дослідженнях за участю здорових добровольців.

Рибоцикліб виводиться переважно з калом, з невеликим залученням сечовивідних шляхів. У 6 здорових чоловіків після одноразового перорального введення радіоактивно міченого рибоциклібу 92% дози було еліміновано протягом 22 днів; основний шлях виведення — з калом (69%) та 23% дози виводилося з сечею.