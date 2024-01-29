РАМУЦИРУМАБ (RAMUCIRUMABUM) Діюча речовина
Механізм дії. Рамуцирумаб — це людське моноклональне антитіло, яке специфічно зв’язується з рецептором судинного ендотеліального фактора росту-2 (рецептор VEGF-2), блокуючи таким чином зв’язування VEGF-A, VEGF-C і VEGF-D. Рецептор VEGF-2 є найважливішим рецептором для ангіогенезу. Рамуцирумаб запобігає ліганд-стимульованій активації рецептора VEGF-2 та наступних сигнальних каскадів, включаючи мітоген-активовані протеїнкінази p44/p42, шляхом його зв’язування. Це нейтралізує індуковану лігандом проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин людини.
Фармакокінетика.
Розподіл. За даними популяційного фармакокінетичного методу, середній об’єм розподілу у рівноважному стані становив 5,4 л (15%).
Метаболізм рамуцирумабу не вивчався. Однак відомо, що антитіла в основному метаболізуються шляхом катаболічних процесів.
Елімінація. Середній кліренс становив 0,015 л/год (30%). Середній Т½ становив 14 днів (20%).
Залежність від часу та дози. Пропорційність дози спостерігалася в діапазоні від 6 мг/кг до 20 мг/кг. При введенні рамуцирумабу кожні 2 тижні спостерігався коефіцієнт накопичення 1,5. Стаціонарний стан досягається після 6-Ї дози.
Рамуцирумаб застосовується для лікування дорослих пацієнтів з:
– поширеною аденокарциномою шлунка з прогресуванням пухлини у комбінації з паклітакселом після попередньої хіміотерапії препаратами платини та фторпіримідинами.
– поширена аденокарцинома шлунка з прогресуванням пухлини після попередньої платино- або фторпіримідинвмісної хіміотерапії у вигляді монотерапії, якщо ці пацієнти не підходять для комбінованої терапії з паклітакселом.
– метастатичний колоректальний рак (мКРР) з прогресуванням пухлини у комбінації з режимом FOLFIRI (іринотекан, фолінієва кислота та 5-фторурацил) під час або після попередньої терапії бевацизумабом, оксаліплатином та фторпіримідином.
– місцево поширена або метастатична недрібноклітинна карцинома легень з прогресуванням пухлини після хіміотерапії платиновмісними препаратами у комбінації з доцетакселом.
Застосовувати препарат можуть тільки лікарі з онкологічним досвідом.
Недрібноклітинний рак легені. Комбінована терапія з доцетакселом.
Показаний у комбінації з доцетакселом при метастатичному недрібноклітинному раку легені (НДРЛ) з прогресуванням захворювання на тлі або після хіміотерапії на основі платини.
Пацієнти з геномними абераціями рецептора епідермального фактора росту (EGFR) або кінази анапластичної лімфоми (ALK) повинні мати прогресування захворювання до початку прийому рамуцирумабу.
- Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в в день 1, ПЛЮС
- Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в/в в день 1
Повторювати цикл кожні 21 день.
Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.
Комбінована терапія з ерлотинібом
Показаний у комбінації з ерлотинібом для першої лінії лікування метастатичного НСКЛ у пацієнтів, пухлини яких мають делеції екзону 19 EGFR або мутації заміни екзону 21 (L858R).
- Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в кожні 2 тижні, ПЛЮС
- Ерлотиніб 150 мг PO qDay
Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.
Інформацію про дозування див. інструкцію для ерлотинібу.
Рак шлунка
Як монотерапія або у комбінації з паклітакселом при поширеній аденокарциномі шлунка або стравохідно-шлункового переходу у пацієнтів з прогресуванням захворювання на тлі або після попередньої фторпіримідинової або платиновмісної хіміотерапії.
Введення рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень.
Комбінація з паклітакселом
- Дні 1 і 15: рамуцирумаб 8 мг/кг в/в
- Дні 1, 8 і 15: паклітаксел 80 мг/м2
Повторювати цикл кожні 28 днів.
Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності. Колоректальний рак
Показаний для використання в комбінації з FOLFIRI для пацієнтів з метастатичним колоректальним раком (МКРР), у яких захворювання прогресувало на схемі першої лінії, що містить бевацизумаб, оксаліплатин і фторпіримідин.
Рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень у комбінації з FOLFIRI.
Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.
Гепатоцелюлярна карцинома.
Показаний в якості монотерапії для лікування гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) у пацієнтів з рівнем альфа-фетопротеїну (АФП) ≥400 нг/мл, які отримували лікування сорафенібом.
8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень.
Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.
Підвищена чутливість до діючої речовини.
Пацієнтам з недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) за наявності кавітації пухлини або ураження пухлиною великих судин.
Артеріальні тромбоемболічні події.
У ході клінічних досліджень повідомлялося про серйозні, іноді летальні артеріальні тромбоемболічні явища (АТЕ), включаючи інфаркт міокарда, зупинку серця, інсульт та церебральну ішемію. При виникненні АТЕ лікування рамуцирумабом необхідно припинити.
Шлунково-кишкові перфорації.
Лікування рамуцирумабом може підвищувати ризик перфорації шлунково-кишкового тракту. Повідомлялося про випадки шлунково-кишкової перфорації під час лікування рамуцирумабом. У разі виникнення шлунково-кишкової перфорації лікування рамуцирумабом необхідно припинити.
Тяжкі кровотечі.
Лікування рамуцирумабом може підвищувати ризик виникнення тяжких кровотеч. Якщо виникає кровотеча 3 або 4 ступеня, лікування рамуцирумабом необхідно припинити. Якщо одночасно застосовуються антикоагулянти або інші види супутньої терапії, що підвищують ризик кровотечі, або якщо пацієнти мають схильність до кровотеч, необхідно регулярно перевіряти формулу крові та показники коагуляції.
Повідомлялося про тяжкі шлунково-кишкові кровотечі, включаючи летальні випадки, у пацієнтів з карциномою шлунка, які отримували комбіновану терапію рамуцирумабом з паклітакселом, та у пацієнтів з метастатичною колоректальною карциномою, які отримували комбіновану терапію рамуцирумабом з режимом FOLFIRI.
Реакції, пов’язані з інфузією.
У клінічних дослідженнях рамуцирумабу повідомлялося про реакції, пов’язані з інфузією (РІР). У більшості випадків вони виникали під час або після першої або другої інфузії рамуцирумабу. Тому пацієнти повинні перебувати під наглядом для виявлення ознак реакцій гіперчутливості під час інфузії.
Симптоми включають:
– закляклість/тремор
– біль у спині/спазми
– біль та/або стиснення у грудях
– лихоманка
– припливи
– задишка
– хрипи
– гіпоксія та парестезія
У важких випадках виникають наступні симптоми:
– бронхоспазм
– надшлуночкова тахікардія
– гіпотензія
У пацієнтів із ступенем IRR 3 або 4 лікування рамуцирумабом необхідно негайно і назавжди припинити.
Вагітність.
Дані щодо застосування рамуцирумабу вагітним жінкам відсутні.
Однак відомо, що ангіогенез є важливим фактором для збереження вагітності та розвитку плода. Оскільки рамуцирумаб може пригнічувати ангіогенез, активну речовину можна застосовувати лише тоді, коли потенційна користь для матері виправдовує ризик для плода.
Годування груддю.
Невідомо, чи проникає рамуцирумаб у грудне молоко. Проникнення рамуцирумабу у грудне молоко та пероральна абсорбція вважаються низькими. Оскільки не можна виключити ризик для немовляти, годування груддю слід припинити під час терапії та зачекати щонайменше 3 місяці після закінчення терапії.
У клінічних дослідженнях взаємодії між рамуцирумабом і паклітакселом не спостерігалося. Одночасне застосування не впливало на фармакокінетику паклітакселу та рамуцирумабу. Комбінована терапія рамуцирумабом та іринотеканом також не впливала на фармакокінетику іринотекану, його активного метаболіту SN-38 та рамуцирумабу. Фармакокінетика доцетакселу також не змінювалася під впливом комбінованої терапії з рамуцирумабом.
В клинических исследованиях взаимодействия между рамуцирумабом и паклитакселом не наблюдалось. Одновременное применение не влияло на фармакокинетику паклитаксела и рамуцирумаба. Комбинированная терапия рамуцирумабом и иринотеканом также не влияла на фармакокинетику иринотекана, его активного метаболита SN-38 и рамуцирумаба. Фармакокинетика доцетаксела также не менялась под влиянием комбинированной терапии с рамуцирумабом.