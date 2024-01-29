Застосовувати препарат можуть тільки лікарі з онкологічним досвідом.

Недрібноклітинний рак легені. Комбінована терапія з доцетакселом.

Показаний у комбінації з доцетакселом при метастатичному недрібноклітинному раку легені (НДРЛ) з прогресуванням захворювання на тлі або після хіміотерапії на основі платини.

Пацієнти з геномними абераціями рецептора епідермального фактора росту (EGFR) або кінази анапластичної лімфоми (ALK) повинні мати прогресування захворювання до початку прийому рамуцирумабу.

- Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в в день 1, ПЛЮС

- Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в/в в день 1

Повторювати цикл кожні 21 день.

Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.

Комбінована терапія з ерлотинібом

Показаний у комбінації з ерлотинібом для першої лінії лікування метастатичного НСКЛ у пацієнтів, пухлини яких мають делеції екзону 19 EGFR або мутації заміни екзону 21 (L858R).

- Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в кожні 2 тижні, ПЛЮС

- Ерлотиніб 150 мг PO qDay

Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.

Інформацію про дозування див. інструкцію для ерлотинібу.

Рак шлунка

Як монотерапія або у комбінації з паклітакселом при поширеній аденокарциномі шлунка або стравохідно-шлункового переходу у пацієнтів з прогресуванням захворювання на тлі або після попередньої фторпіримідинової або платиновмісної хіміотерапії.

Введення рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень.

Комбінація з паклітакселом

- Дні 1 і 15: рамуцирумаб 8 мг/кг в/в

- Дні 1, 8 і 15: паклітаксел 80 мг/м2

Повторювати цикл кожні 28 днів.

Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності. Колоректальний рак

Показаний для використання в комбінації з FOLFIRI для пацієнтів з метастатичним колоректальним раком (МКРР), у яких захворювання прогресувало на схемі першої лінії, що містить бевацизумаб, оксаліплатин і фторпіримідин.

Рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень у комбінації з FOLFIRI.

Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.

Гепатоцелюлярна карцинома .

Показаний в якості монотерапії для лікування гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) у пацієнтів з рівнем альфа-фетопротеїну (АФП) ≥400 нг/мл, які отримували лікування сорафенібом.

8 мг/кг в/в 2 рази на тиждень.

Продовжувати до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності.