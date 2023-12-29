рекомендована p/os доза - 600 мг 2р/день (сумарна денна доза - 1200 мг) поступове збільшення дози ритонавіру на початку курсу може сприяти кращій його переносимості; початкова доза має становити не менше 300 мг 2 р/добу і збільшуватись по 100 мг 2 р/добу до 600 мг 2 р/добу протягом періоду не довше 14 днів; не слід продовжувати лікування у дозі 300 мг 2 р/добу більше, ніж 3 дні; дітям ритонавір слід застосовувати разом з іншими антивірусними препаратами, рекомендована доза - 350 мг/м² p/os 2р/день, але не більше 600 мг 2р/добу; прийом починати з 250 мг/м² і збільшувати по 50 мг/м² 2р/день з інтервалом 2-3 дні; якщо пацієнти не переносять максимальну щоденну дозу через негативні ефекти, необхідно використовувати для терапії максимальну дозу, що переноситься, в комбінації із іншими антиретровірусними препаратами; одночасне застосування з ритонавіром як фармакокінетичним підсилювачем рекомендоване для нижчезазначених інгібіторів протеази у вказаних дозах: ампренавір 600 мг 2р/день з ритонавіром 100 мг 2р/день, атазанавір 300 мг 1 р/день з ритонавіром 100 мг 1 р/день, фосампренавір 700 мг 2р/день з ритонавіром 100 мг 2р/день, лопінавір у складі комбінованого з ритонавіром ЛЗ (лопінавір/ритонавір) 400 мг/100 мг або 800 мг/200 мг, саквінавір 1000 мг 2р/день з ритонавіром 100 мг 2р/день, типранавір 500 мг 2р/день з ритонавіром 200 мг 2р/день, дарунавір 600 мг 2р/день з ритонавіром 100 мг 2р/день для пацієнтів, які отримували раніше антиретровірусну терапію (АРТ), дарунавір 800 мг 1 р/день з ритонавіром 100 мг 1 р/день для пацієнтів, які раніше не отримували АРТ.