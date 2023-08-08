внутрішньо, зазвичай приймати протягом 15 хв. від початку прийому їжі, проте час прийому може варіювати від безпосередньо перед їжею до 30 хв. до прийому їжі; хворим, які раніше не одержували гіпоглікемічних препаратів, рекомендується розпочинати з дози 0,5 мг на кожен прийом їжі; підбір дози починати ч/з 1-2 тижні (термін визначати за реакцією хворого на лікування); якщо хворий приймав інший пероральний засіб, то початкова доза - 1 мг. Максимальна рекомендована однократна доза перед основними прийомами їжі становить 4 мг; МДД не має перевищувати 16 мг; хворих можна одразу перевести з інших пероральних цукрознижувальних препаратів на прийом репаглініду; максимальна рекомендована початкова доза для хворих, яких переводять на прийом репаглініду - 1 мг перед прийомом їжі. Якщо рівень глюкози в крові недостатньо ефективно контролюється прийомом метформіну, тіазолідиндіонів або репаглініду, ці препарати можна приймати одночасно; стартова доза репаглініду така ж, як і при монотерапії (0,5 мг).