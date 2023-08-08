РЕПАГЛІНІД (REPAGLINIDUM) Діюча речовина
швидкодіючий стимулятор секреції інсуліну, швидко знижує рівень глюкози в крові, стимулюючи секрецію інсуліну підшлунковою залозою, причому ефектйого залежить від кількості функціонуючих b-клітин, що збереглися в острівцях залози; закриває АТФ-залежні калієві канали у мембрані b-клітин спеціальним білком, що викликає деполяризацію b-клітин і призводить до відкриття кальцієвих каналів, що збільшує вхід у клітину іонів кальцію, які стимулюють секрецію інсуліну; підвищення концентрації інсуліну в крові відбувається протягом 30 хв. після прийому всередину репаглініду; це знижує рівень глюкози у крові протягом усього періоду засвоєння прийнятої їжі; концентрація репаглініду у плазмі крові швидко знижується, його низький рівень відзначається у хворих на ЦД II типу протягом 4 год. після його прийому.
ЦД II типу (інсулінонезалежний цукровий діабет, ІНЗЦД), коли за допомогою дієти, зниження маси тіла і фізичних навантажень не вдається досягти задовільного контролю рівня глюкози в крові; у комбінації з метформіном або тіазолідиндіонами хворим на ЦД II типу, в яких не вдається досягти задовільного контролю глікемії прийомом цих препаратів окремо, лікування слід розпочинати як доповнення до дієти або фізичних навантажень, щоб зменшити зумовлений прийомами їжі рівень глюкози у крові.
внутрішньо, зазвичай приймати протягом 15 хв. від початку прийому їжі, проте час прийому може варіювати від безпосередньо перед їжею до 30 хв. до прийому їжі; хворим, які раніше не одержували гіпоглікемічних препаратів, рекомендується розпочинати з дози 0,5 мг на кожен прийом їжі; підбір дози починати ч/з 1-2 тижні (термін визначати за реакцією хворого на лікування); якщо хворий приймав інший пероральний засіб, то початкова доза - 1 мг. Максимальна рекомендована однократна доза перед основними прийомами їжі становить 4 мг; МДД не має перевищувати 16 мг; хворих можна одразу перевести з інших пероральних цукрознижувальних препаратів на прийом репаглініду; максимальна рекомендована початкова доза для хворих, яких переводять на прийом репаглініду - 1 мг перед прийомом їжі. Якщо рівень глюкози в крові недостатньо ефективно контролюється прийомом метформіну, тіазолідиндіонів або репаглініду, ці препарати можна приймати одночасно; стартова доза репаглініду така ж, як і при монотерапії (0,5 мг).
гіперчутливість до репаглініду або до будь-якого компонента препарату; ЦД I типу (інсулінозалежний ЦД, ІЗЦД), С-пептид-негативний діабет; діабетичний кетоацидоз з наявністю або відсутністю коматозного стану; період вагітності та годування груддю; тяжкі порушення функції печінки; сумісне застосування з гемфіброзилом.
гіпоглікемія, гіпоглікемія із втратою свідомості та гіпоглікемічна кома; біль у животі, діарея, блювання, закреп, нудота; АР, генералізовані реакції гіперчутливості (анафілактичні реакції), імунні реакції, такі як васкуліти, еритема, свербіж, висипання, кропив’янка; порушення гостроти зору; СС захворювання; порушення функції печінки, підвищення активності печінкових ферментів.