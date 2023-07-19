підвищена чутливість до препарату та інших НПЗЗ, астма, особливо, викликана ацетилсаліциловою к-тою; онкологічним хворим та пацієнтам, які належать до групи підвищеного ризику з боку ССС (перенесеними інфарктами, інсультами, АГ (III ст), прогресуючими клінічними формами атеросклерозу); активна пептична виразка або кровотеча ШКТ, г. риніт, поліпи носа, ангіоневротичний набряк, кропив’яна, інші АР після прийому ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, включаючи інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) в анамнезі, жінкам репродуктивного віку, які можуть завагітніти і які не застосовують ефективну контрацепцію, порушення функції печінки тяжкого ступеня (рівень альбуміну у сироватці крові <25 г/л або оцінка за шкалою Чайлд-П’ю ≥ 10), пацієнти зі встановленим кліренсом креатиніну <30 мл/хв, запальні захворювання кишечнику, застійна СН (клас ІІ-ІV за критеріями NYHA), діагностована ІХС, облітеруючі захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярні захворювання; пацієнти старше 65 р.