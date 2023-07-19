РОФЕКОКСИБ (ROFECOXIBUM) Діюча речовина
високоселективний інгібітор циклооксигенази-2; має знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні властивості; протизапальна дія здійснюється за рахунок пригнічення синтезу простагландинів шляхом інгібування ЦОГ-2; в терапевтичних к-ціях не пригнічує циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1); не чинить впливу на простагландини, які синтезуються за рахунок активації ЦОГ -1, і ч/з це не перешкоджає нормальним фізіологічним процесам, пов’ язаним з ЦОГ-1 в тканинах, особливо в ШКТ та тромбоцитах.
остеоартрит, РА, г. больовий с-м різного ґенезу (при остеохондрозі, невритах і невралгіях, корінцевому с-мі, люмбаго, міалгії, болю після оперативних втручаннях у щелепно-лицевій хірургії, ЛОР-практиці, болю при травмах), альгодисменорея, зубний біль, у післяопераційному періоді з приводу хірургічних втручань та у стоматології.
p/os при лікуванні больового с-му та первинної дисменореї рекомендована доза - 50 мг 1 р/добу, наступні дози - 25 мг або 50 мг 1 р/добу у разі необхідності, МДД- 50 мг; лікування проводити до зникнення г. больового с-му, але не більше 2 тижн.; остеоартрит і РА: рекомендована початкова доза - 12,5 мг 1 р/добу, яку можна збільшити до 25 мг 1 р/добу, що є максимальною рекомендованою добовою дозою, призначати курси по 4-6 тижнів.
підвищена чутливість до препарату та інших НПЗЗ, астма, особливо, викликана ацетилсаліциловою к-тою; онкологічним хворим та пацієнтам, які належать до групи підвищеного ризику з боку ССС (перенесеними інфарктами, інсультами, АГ (III ст), прогресуючими клінічними формами атеросклерозу); активна пептична виразка або кровотеча ШКТ, г. риніт, поліпи носа, ангіоневротичний набряк, кропив’яна, інші АР після прийому ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, включаючи інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) в анамнезі, жінкам репродуктивного віку, які можуть завагітніти і які не застосовують ефективну контрацепцію, порушення функції печінки тяжкого ступеня (рівень альбуміну у сироватці крові <25 г/л або оцінка за шкалою Чайлд-П’ю ≥ 10), пацієнти зі встановленим кліренсом креатиніну <30 мл/хв, запальні захворювання кишечнику, застійна СН (клас ІІ-ІV за критеріями NYHA), діагностована ІХС, облітеруючі захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярні захворювання; пацієнти старше 65 р.
застійна СН, набряки нижніх кінцівок, порушення мозкового та коронарного кровообігу, біль за грудиною, в/черепний крововилив із летальним наслідком, крововилив в око, оклюзія артерій або вен сітківки, інсульт, ІМ, порушення ритму серцевих скорочень (брадикардія, миготлива аритмія, поява передчасного шлуночкового комплексу, тахікардія), г. СН, раптова зупинка серця, емболія легеневої артерії, нестабільна стенокардія, набряк легень, артеріальна гіпертензія, ангіоневротичний набряк, набряк легень, алергічний риніт, васкуліт, анафілактичний шок, анафілаксія, шкірні висипання, у т.ч. висипання еритематозного типу, бульозний висип, ексфоліативний дерматит, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, г. генералізований екзантематозний пустульоз, фоточутливість, с-м Стівенса-Джонсона, кропив’янка, атопічний дерматит, свербіж, екхімоз, алопеція, диспепсія, печія, дискомфорт/біль в епігастральній ділянці, нудота; афтозний стоматит, виразки шлунка, кишечнику; шлунково-кишкова кровотеча, може виникнути діарея, метеоризм, блювання, дисфагія, запор, відрижка, гастрит, загострення запальних захворювань ШКТ, перфорація шлунку/кишечнику, езофагіт, мелена, панкреатит, коліт/загострення коліту, збільшення активності АЛТ, АСТ, гепатит, у т.ч. блискавичний, ПН, некроз печінки, інфікування ВДШ, синусити, бронхіти, грипоподібні симптоми, фарингіт, риніт, кашель, задишка, бронхоспазм, сонливість, ослаблення швидкості мислення, запаморочення, головний біль, неспокій, депресія, іноді виникає гіперестезія (парестезія), безсоння, виснаження, втомлюваність, асептичний менінгіт, марення, судоми ніг, тривожність, сплутаність свідомості, галюцинації, атаксія, зміна смакових відчуттів, загострення епілепсії, агевзія, аносмія, може виникнути нечіткість зору, кон’юнктивіт, отит, дзвін у вухах, НН, підвищення рівня креатиніну, підвищення рівня азоту сечовини крові, інтерстеціальний нефрит, гіпонатріємія, ІСШ, агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, артралгія, міозит, порушення менструального циклу, гіперкаліємія.