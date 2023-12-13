РИЛУЗОЛ (RILUZOLUM) Діюча речовина
блокує процес вивільнення глутаматів; вважається, що глутамат (основний нейротрансмітер процесів збудження ЦНС) відіграє певну роль у загибелі клітин; активація синтезу глутамату має патогенетичне значення при нейродегенеративних захворюваннях мозку, тобто глутамат виявляє ушкоджуючу дію на нейрони і може спричиняти загибель клітин при ушкодженнях різної етіології; активація глутаматної передачі призводить до послаблення спонтанної локомоції, а зменшення глутаматних впливів посилює моторику.
для подовження життя або відстрочення часу проведення механічної вентиляції пацієнтам з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).
рекомендована добова доза для дорослих та пацієнтів літнього віку - 100 мг (50 мг кожні 12 год); тривалість курсу лікування визначає лікар.
гіперчутливість до компонентів препарату; печінкова недостатність або перевищення верхньої межі норми рівня печінкових трансаміназ у 3 рази.
анемія, тяжка нейтропенія, анафілактоїдна р-ція, ангіоневротичний набряк, головний біль, запаморочення, оральна парестезія та сонливість,вертиго, тахікардія, підвищення АТ, зниження легеневої ф-ції, інтерстиціальні захворювання легень, включаючи гіперсенситивні пневмоніти, нудота, діарея, біль у животі, блювання, панкреатити, анорексія, зміна показників ф-ції печінки, при тривалому застосуванні рівень АЛТ протягом 2-6 міс. може поступово зменшитися до величин, нижчих за подвійну верхню межу норми, підвищення рівня АЛТ може супроводжуватися жовтяницею, гепатит, астенія, біль, випадки розвитку ригідності м’язів.