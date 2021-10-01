дорослі: профілактика МАС-інфекції у пацієнтів з імунодепресією: 300 мг (2 капс) 1 р/добу; у комбінації з іншими препаратами:при нетуберкульозній мікобактеріальній інфекції: 450 - 600 мг (3 - 4 капс) 1 р/добу 6 місяців з моменту отримання негативного посіву; при хронічному полірезистентному туберкульозі легенів - по 300-450 мг (2-3 капс.)/добу до 6 міс. з моменту отримання негативного результату;при вперше діагностованому легеневому туберкульозі - по 150 мг (1 капс.)/добу протягом від 6 місяців або протягом 6 місяців з моменту отримання негативного посіву. МДД - 450 мг. Термін лікування - 6 місяців і більше.