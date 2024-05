фармакодинаміка. Ріоцигуат — стимулятор розчинної гуанілатциклази (рГЦ) — ферменту, який присутній у серці, легенях та є рецептором оксиду азоту (NO).

У разі зв’язування NO з рГЦ під дією ферменту відбувається посилення синтезу сигнальної молекули циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ). Внутрішньоклітинний цГМФ грає важливу роль у регуляції тонусу судин, процесів проліферації, фіброзу та запалення.

Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) є пов’язаною з дисфункцією ендотелію, погіршенням синтезу NO та недостатньою активацією ланцюга NO — рГЦ — цГМФ.

Ріоцигуат має подвійний механізм дії: підвищує чутливість рГЦ до ендогенного NO, стабілізуючи його зв’язування з рГЦ, а також безпосередньо стимулює рГЦ через інший активний центр, незалежний від NO. Ріоцигуат стимулює шлях NO — рГЦ — цГМФ,

Ріоцигуат стимулює шлях NO — рГЦ — цГМФ, унаслідок чого відбувається істотне поліпшення гемодинаміки в легеневих судинах та збільшення толерантності до фізичного навантаження у пацієнтів.

Є прямий взаємозв’язок між концентрацією ріоцигуату у плазмі крові та параметрами гемодинаміки, такими як ЗПОС, систолічний АТ, легеневий судинний опір та об’ємна швидкість кровотоку серця.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Ріоцигуат має високу абсолютну біодоступність (94%).

C max — через 1–1,5 год після прийому per os.

Прийом їжі незначно зменшує AUC ріоцигуату та знижує C max на 35%.

Розподіл. Зв’язування з білками плазми крові — ≈95%, переважно з альбуміном та кислим альфа–1–глікопротеїном.

V d, ss — близько 30 л.

Метаболізм. Основний шлях метаболізму ріоцигуату — N–деметилювання, що каталізується ізоферментами CYP1A1, CYP3A4, CYP3A5 та CYP2J2, у результаті утворюється головний циркулюючий активний метаболіт —M1, фармакологічна активність якого — від 1/ 10 до 1/ 3 від активності ріоцигуату, з подальшою його трансформацією у фармакологічно неактивний N–глюкуронід. Ізофермент CYP1A1 каталізує утворення M1 у печінці та легенях.

Виведення. Виведення ріоцигуату та його метаболітів відбувається як із сечею (33–45%, з них ≈4–19% — незмінений ріоцигуат), так із калом (48–59%, з них ≈9–44% — незмінений ріоцигуат).

In vitro ріоцигуат і M1 — субстрати транспортних білків P-gp та BCRP. З огляду на системний кліренс, що дорівнює ≈3–6 л/год, ріоцигуат належить до фармакотерапевтичних засобів із низьким кліренсом. T ½ — ≈7 год у здорових осіб та ≈12 год — у хворих.