веноокклюзійна хвороба легень (ВОХЛ). Легеневі вазодилататори можуть значно погіршувати стан серцево–судинної системи у пацієнтів із ВОХЛ. Тому ріоцигуат не слід приймати цим пацієнтам. У разі появи симптомів набряку легень розглядають можливість розвитку асоційованої ВОХЛ, та у разі підтвердження діагнозу — припиняють терапію ріоцигуатом.

Кровотечі із дихальних шляхів. У пацієнтів із ЛАГ підвищується ймовірність розвитку кровотечі із дихальних шляхів, зокрема у пацієнтів, які отримують антикоагулянти.

Є можливим підвищення ризику серйозних та летальних кровотеч із дихальних шляхів під час лікування ріоцигуатом, особливо за наявності чинників ризику, таких як нещодавні випадки кровохаркання, у тому числі такі, що потребують виконання емболізації бронхіальних артерій.

Уникають застосування ріоцигуату у пацієнтів з епізодами кровохаркання в анамнезі або хворих, яким раніше емболізували бронхіальні артерії. За наявності кровотеч із дихальних шляхів у пацієнта лікар повинен постійно проводити оцінку співвідношення користь/ризик щодо продовження терапії ріоцигуатом.

Гіпотензія. Ріоцигуат має вазодилатуючі властивості, що може призводити до зниження АТ. Перед призначенням ріоцигуату лікар ретельно враховує всі супутні захворювання пацієнта, на які може негативно вплинути вазодилатація.

Ріоцигуат не можна застосовувати у пацієнтів із систолічним АТ <95 мм рт. ст. У пацієнтів віком ≥65 років підвищується ризик розвитку гіпотензії. Тому ріоцигуат обережно призначають цим пацієнтам.

Ниркова недостатність. Пацієнтам із тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну — <30 мл/хв) не рекомендується застосовувати ріоцигуат.

Печінкова недостатність. Застосування ріоцигуату у пацієнтів із тяжкою (клас С за шкалою Чайлда–П’ю) печінковою недостатністю є протипоказаним.

У пацієнтів із середньотяжкою (клас В за шкалою Чайлд–П’ю) збільшується експозиція ріоцигуату, тому титрування доз у цих пацієнтів слід проводити з особливою обережністю.

Тютюнопаління. Концентрація ріоцигуату у плазмі крові пацієнтів–курців є нижчою, ніж у некурців. У пацієнтів, які починають або кидають палити під час лікування ріоцигуатом, може з’витися потреба корекції дози ріоцигуату.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Інформація щодо застосування ріоцигуату у вагітних відсутня.

У дослідженнях на тваринах були виявлені ознаки репродуктивної токсичності та проходження через гематоплацентарний бар’єр. Тому ріоцигуат є протипоказаним до застосування у вагітних.

Жінки репродуктивного віку повинні застосовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування ріоцигуатом.

Годування грудьми. Дані, що були отримані у ході досліджень на тваринах, вказують на те, що ріоцигуат виділяється до грудного молоко. Ріоцигуат не застосовують у жінок, які годують грудьми. Якщо ж застосування ріоцигуату в період годування грудьми є необхідним, на час лікування слід припинити грудне вигодовування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.

Ріоцигуат помірно впливає на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Повідомлялося про випадки запаморочення, які можуть вплинути на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами.