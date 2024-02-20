дорослим та дітям віком старше 12 років; внутрішньо, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю води, незалежно від прийому їжі; пептична виразка шлунка та ДПК, не асоційована з H. pylori (у фазі загострення): по 150 мг 2 р/добу (зранку та ввечері) або 300 мг на ніч протягом 4 тижнів, при виразках, що не зарубцювалися, продовжити лікування протягом наступних 4 тижнів; пептична виразка шлунка і ДПК, асоційована з прийомом НПЗЗ: по 150 мг 2 р/добу вранці та ввечері або 300 мг на ніч на період терапії НПЗЗ; функціональна диспепсія: по 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу протягом 2-3 тижнів; хр. гастрит з підвищеною кислотоутворювальною функцією шлунка у стадії загострення: по 150 мг 2 р/добу вранці та ввечері або 300 мг 1 р/добу протягом 2-4 тижнів; ГЕРХ: для полегшення с-мів по 150 мг 2 р/добу протягом 2 тижнів; при необхідності курс лікування продовжити; при загостренні та для довготривалого лікування по 150 мг 2 р/добу або 300 мг 1 р/добу на ніч протягом 8 тижнів; при необхідності продовжити до 12 тижнів; при вираженій нирковій недостатності (кліренс креатиніну - менше 50 мл/хв): добова доза 150 мг.