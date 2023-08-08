застосовують p/os та парентерально; для лікування туберкульозу дорослим - p/os по 8-12 мг/кг/добу; пацієнтам з масою тіла менше 50 кг - 450 мг/добу, 50 кг та більше - 600 мг/добу; дітям від 6 до 12 років років - 10-20 мг/кг/добу; МДД - не вище 600 мг; тривалість терапії ПТП індивідуальна, зумовлена терапевтичним ефектом та може становити 1 рік і більше; щоб уникнути розвитку стійкості МБТ до рифампіцину, призначати його з іншими ПТП І та II ряду у їхній звичайних дозах; в/в інфузійно дорослим - 600 мг протягом 2-3 год. 1 р/добу, дітям - 20 мг/кг/добу, МДД - не вище 600 мг; для лікування інфекційно-запальних захворювань нетуберкульозної природи (бруцельоз, легіонельоз, тяжкі форми стафілококової інфекції; разом з іншим відповідним а/б для запобігання появи резистентних штамів) дорослим - внутрішньо p/os по 900-1200 мг/добу за 2-3 прийоми, МДД - 1200 мг, в/в - 600-1200 мг за 2-4 прийоми, після зникнення симптомів захворювання приймати ще протягом 2-3 днів; для лікування лепри (у комплексі з імуностимулюючими ЛЗ) - внутрішньо p/os 600 мг/добу за 1-2 прийоми протягом 3-6 міс. (можливі повторні курси з інтервалом в 1 міс.), за іншою схемою (на фоні комбінованої терапії ПТП) - у добовій дозі 450 мг, розподіленій на 3 прийоми протягом 2-3 тижн. з інтервалом 2-3 міс. протягом 1-2 років; в/в - 10 мг/кг/добу ( звичайна добова доза становить 450 мг у пацієнтів з масою тіла менше 50 кг, у пацієнтів з масою тіла 50 кг і більше - 600 мг); для лікування N. meningitidis - внутрішньо p/os дорослим у добовій дозі - 600 мг; дітям - 10-12 мг/кг/добу; протягом 4 діб.