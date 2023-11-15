дорослим та дітям з масою тіла ˃ 40 кг: 300 мг/добу (по 150 мг кожні 12 год. або 300 мг 1 р/добу); тривалість лікування 5-10 днів залежно від показань та клінічної відповіді; при стрептококових інфекціях горла, уретритах, цервіцитах, цервіковагінітах курс лікування - не менше 10 діб; при хламідійних інфекціях курс лікування продовжити до 14 діб.