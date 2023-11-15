РОКСИТРОМІЦИН (ROXITHROMYCINUM) Діюча речовина
напівсинтетичний а/б групи макролідів ІІ покоління; діє бактеріостатично, інгібує синтез білка бактеріальної стінки; антибактеріальний спектр включає Гр (+) та Гр (-) аеробні та анаеробні м/о: Гр (+): Streptococcus spp., вкл. Streptococcus pneumoniae, Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Corynebacterium diphtheriae, Listeria mоnocytogenes; Гр (-): Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae (чутливість деяких штамів непостійна), Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, Branhamella (Moraxella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurela multocida, Vibrio cholera; анаеробні: Actinomyces spp., Bacteroides oralis (B. fragilis стійкий), Bacteroides urealiticus, Clostridium spp. (окрім Cl. difficile), Eubacteruim spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Porphyromonas spp., Prevotella melaninogenica, Propionibacterium acnes; інші: Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Cryptosporidium spp., Mycobacterium avium complex, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia conorri, Rickettsia richttsii, Toxoplasma gondii, Ureaplasma urealyticum.
інфекції, спричинені чутливими до рокситроміцину м/о: ЛОР-органів (тонзиліт, ларингіт, фарингіт, синусит, середній отит); дихальних шляхів (пневмонія, г. та хр. бронхіти); урогенітальні інфекції (крім гонореї, включаючи уретрити, цервіко-вагініти); шкіри та м’яких тканин (звичайні вугри, фурункул, карбункул, піодермія).
дорослим та дітям з масою тіла ˃ 40 кг: 300 мг/добу (по 150 мг кожні 12 год. або 300 мг 1 р/добу); тривалість лікування 5-10 днів залежно від показань та клінічної відповіді; при стрептококових інфекціях горла, уретритах, цервіцитах, цервіковагінітах курс лікування - не менше 10 діб; при хламідійних інфекціях курс лікування продовжити до 14 діб.
підвищена чутливість до рокситроміцину, до інших макролідів або до інших компонентів ЛЗ; одночасне застосування терфенадину, астемізолу, цисаприду, пимозиду, а також ЛЗ, що містять ерготамін та дигідроерготамін; тяжкі порушення функціїї печінки.
тахікардія; еозинофілія, агранулоцитоз, нейтропенія; головний біль, запаморочення, зміна смаку та/або нюху, шум у вухах, парестезії, галюцинації; нудота, блювання, диспепсія, запор/діарея, біль в епігастрії та животі, метеоризм, анорексія, симптоми панкреатиту, псевдомембранозний ентероколіт, виразка шлунка або шлункова кровотеча, мелена; транзиторне підвищення рівня печінкових трансаміназ та ЛФ, оборотна недостатність печінки, холестатичний гепатит або гепатоцелюлярний г. гепатит; свербіж, висипання, гіперемія шкіри, пурпура, кропив’янка, екзема, ангіоневротичний набряк, набряк язика, генералізований набряк, бронхоспазм, анафілактичний шок, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона; слабкість, погане самопочуття, нездужання, лихоманка, БА, розвиток суперінфекції, кандидоз ротової порожнини та піхви, гіперкреатинінемія, пігментація нігтів.