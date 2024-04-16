РИЦИНА ЗВИЧАЙНА* (RICINUS COMMUNIS*) Діюча речовина
при застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечнику та рефлекторно посилює його перистальтику; проносний ефект настає звичайно через 5-6 год; також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.
запори.
застосовувати внутрішньо; для дорослих та дітей віком від 12 років - 15-30 мл на прийом; якщо препарат застосовувати для очищення кишечнику перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 год до проведення процедури.
гіперчутливість до препарату, до рослин родини молочайних (Euphorbiaceae); отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом); виразкова хвороба шлунка та ДПК, виразковий коліт; отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; г. запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; кахексія; період вагітності; літній вік; дитячий вік до 12 років; недіагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних протоків; тяжка дегідратація.
нудота, блювання, діарея, біль у животі, порушення водно- електролітного балансу; після спорожнення кишечнику можливий запор; при тривалому застосуванні - порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечнику; можливі АР.