Всі аптеки України
Активні речовини — “Р”РИЦИНА ЗВИЧАЙНА* (RICINUS COMMUNIS*)

РИЦИНА ЗВИЧАЙНА* (RICINUS COMMUNIS*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 13 препаратів
Рицинова олія олія, 100 г, флакон скляний, № 1; Віола
Рицинова олія Олія, 100 г, флакон скляний, № 1 Віола
В 803 аптеках
від 49,45 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 30 г, флакон скляний, № 1; Віола
Рицинова олія Олія, 30 г, флакон скляний, № 1 Віола
В 373 аптеках
від 28,63 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 50 г, флакон скляний, № 1; Віола
Рицинова олія Олія, 50 г, флакон скляний, № 1 Віола
В 280 аптеках
від 33,40 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 100 мл, флакон скляний, № 1; Лубнифарм
Рицинова олія Олія, 100 мл, флакон скляний, № 1 Лубнифарм
В 226 аптеках
від 62,70 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія оральна, 100 г, флакон, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія оральна, 100 г, флакон, № 1 Фітофарм
В 122 аптеках
від 60,93 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія оральна, 30 г, флакон, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія оральна, 30 г, флакон, № 1 Фітофарм
В 84 аптеках
від 26,80 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Галичфарм
Рицинова олія Олія, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Галичфарм
В 58 аптеках
від 47,80 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 30 мл, флакон скляний, № 1; Лубнифарм
Рицинова олія Олія, 30 мл, флакон скляний, № 1 Лубнифарм
В 12 аптеках
від 30,83 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 50 мл, флакон скляний, № 1; Лубнифарм
Рицинова олія Олія, 50 мл, флакон скляний, № 1 Лубнифарм
В 10 аптеках
від 28,50 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 100 г, флакон скляний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія, 100 г, флакон скляний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 8 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 100 г, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія, 100 г, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
Рицинова олія олія, 100 мл, флакон полімерний, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія, 100 мл, флакон полімерний, № 1 Фітофарм
В 3 аптеках інших міст
від 91,00 грн
Ціни в інших містах
Рицинова олія олія, 100 мл, флакон полімерний, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Фітофарм
Рицинова олія Олія, 100 мл, флакон полімерний, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Фітофарм
Немає в наявності

при застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечнику та рефлекторно посилює його перистальтику; проносний ефект настає звичайно через 5-6 год; також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

запори.

застосовувати внутрішньо; для дорослих та дітей віком від 12 років - 15-30 мл на прийом; якщо препарат застосовувати для очищення кишечнику перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 год до проведення процедури.

гіперчутливість до препарату, до рослин родини молочайних (Euphorbiaceae); отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом); виразкова хвороба шлунка та ДПК, виразковий коліт; отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; г. запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; кахексія; період вагітності; літній вік; дитячий вік до 12 років; недіагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних протоків; тяжка дегідратація.

нудота, блювання, діарея, біль у животі, порушення водно- електролітного балансу; після спорожнення кишечнику можливий запор; при тривалому застосуванні - порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечнику; можливі АР.