інгібітор PDE4, нестероїдний протизапальний засіб, дія якого спрямована на лікування системних і легеневих запальних процесів, пов’язаних з ХОЗЛ; механізм дії препарату полягає в інгібуванні PDE4 та дії на основний цАМФ - метаболізуючий фермент, що знаходиться в клітинах зони запалення і структурних клітинах; дія рофлуміласту спрямована на PDE4A, 4B і 4D, тип рецепторів з аналогічним потенціалом; даний механізм дії і селективність також відносяться до N-оксиду, котрий є основним активним метаболітом рофлуміласту; інгібування PDE4 призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня основного цАМФ і послаблення зв’язаних з ХОЗЛ дисфункції лейкоцитів, клітин дихальних шляхів і легеневих васкулярних гладких м’язів, ендотеліальних і епітеліальних клітин дихальних шляхів та фібробластів; послаблює вивільнення медіаторів запалення (лейкотрієн В4, активні форми кисню, фактор некрозу пухлин , інтерферон і гранзин В); у пацієнтів з ХОЗЛ знижує рівень нейтрофілів у мокротинні.