лише для зовнішнього місцевого застосування; дорослим та дітям старше 9 міс: тонкий шар наносити на уражену ділянку 2 р/день протягом 5 днів; на оброблену ділянку шкіри можна накладати пов’язку; ефективність та безпека застосування не встановлені при: кількості уражень при імпетиго понад 10 та загальній площі уражень понад 100 см2; при вторинних інфікованих травматичних ураженнях, що мають довжину понад 10 см або загальну площу ураженої поверхні понад 100 см2; пацієнтам віком до 18 років загальна площа поверхні тіла, що лікується, не повинна перевищувати 2% поверхні тіла; у разі відсутності клінічного ефекту протягом 2-3 днів лікування переглянути.