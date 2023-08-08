РЕТАПАМУЛІН (RETAPAMULINUM) Діюча речовина
є синтетичним похідним речовини плевромутиліну, що була ізольована шляхом ферментації з Clitopilus passeckerianus; селективно інгібує синтез бактеріального білка шляхом взаємодії з субодинею бактеріальної рибосоми, яка є, у певному відношенні, відмінною від інших а/б, що взаємодіють з рибосомою; інгібує синтез бактеріального протеїну різноманітними механізмами; проявляє активність проти більшості штамів таких поширених патогенних м/о шкіри та підшкірних тканин, як Staphylococcus aureus та Staphylococcus pyogenes. Однак менш ефективний щодо деяких метицилінрезистентних штамів Staphylococcus aureus; чинить бактеріостатичну дію щодо Staphylococcus aureus та Staphylococcus pyogenes.
місцеве лікування бактеріальних інфекцій шкіри та підшкірних тканин: імпетиго; інфіковані травматичні ураження (невеликі рвані, абразивні або зашиті рани).
лише для зовнішнього місцевого застосування; дорослим та дітям старше 9 міс: тонкий шар наносити на уражену ділянку 2 р/день протягом 5 днів; на оброблену ділянку шкіри можна накладати пов’язку; ефективність та безпека застосування не встановлені при: кількості уражень при імпетиго понад 10 та загальній площі уражень понад 100 см2; при вторинних інфікованих травматичних ураженнях, що мають довжину понад 10 см або загальну площу ураженої поверхні понад 100 см2; пацієнтам віком до 18 років загальна площа поверхні тіла, що лікується, не повинна перевищувати 2% поверхні тіла; у разі відсутності клінічного ефекту протягом 2-3 днів лікування переглянути.
гіперчутливість до компонентів препарату.
реакції у місці нанесення - подразнення, печыння, свербіж, біль, еритема, контактний дерматит, реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк.