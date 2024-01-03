для досягнення достатнього ступеня анестезії застосовувати мінімально можливі дози; дорослим та дітям від 12 років анестезія при хірургічних втручаннях потребує високих доз та більш високих концентрацій, ніж знеболювання з метою купірування г. болю, для якого потрібна концентрація 2 мг/мл; для в/суглобових ін’єк. - концентрація 7,5 мг/мл - 20 мл; люмбальна епідуральна ін’єк. д/проведення хірургічного втручання - 15-25 мл (7,5мг/мл) або 15-20 мл (10мг/мл); люмбальна епідуральна ін’єк. д/проведення кесаревого розтину - 15-20 мл (7,5 мг/мл); торакальна епідуральна ін’єк. д/післяопераційної знеболювальної блокади - 5-15 мл залежно від рівня ін’єк. (7,5 мг/мл); блокада плечового сплетіння - 10-40 мл (7,5 мг/мл); блокада невеликих та середніх нервів та інфільтраційна анестезія - 1-30 мл (7,5 мг/мл); купірування г. болю: люмбальне епідуральне введення, болюс - 10-20 мл (2мг/мл); періодичні ін’єк. (додаткові дози), для знеболювання при пологах - 10-15 мл з інтервалами щонайменш 30 хв. (2 мг/мл); тривала інфузія, для післяопераційного знеболювання або знеболювання пологів (люмбальне епідуральне введення на поперековому рівні) - 6-14 мл/год.. (2 мг/мл); тривала інфузія, для післяопераційного знеболювання (торакальне епідуральне введення) - 6-14 мл/год. (2 мг/мл); блокада периферичних нервів та інфільтраційна анестезія - 1-100 мл (2 мг/мл); блокади периферичних нервів (стегнова або міждрабинчаста блокада), тривала інфузія або періодичні ін’єкції (для післяопераційного знеболювання) - 5-10 мл/год. (2 мг/мл); дотримуватися особливої обережності для попередження випадкових внутрішньосудинних ін’єк.; до та під час ін’єк. загальної дози, ретельно проводити аспіраційну пробу; загальну дозу вводити повільно, зі швидкістю 25-50 мг/хв; діти: каудальна блокада нижче рівня Т12 дітям 0-12 років з масою тіла до 25 кг - 1 мл/кг (2 мг/мл); тривала епідуральна інфузія дітям з масою тіла до 25 кг проводиться концентрацією 2 мг/мл (болюсна доза): 0-6 міс. та 6-12 міс. - 1-2 мг/кг, 1-12 років - 2 мг/кг; тривала епідуральна інфузія дітям з масою тіла до 25 кг проводиться концентрацією 2 мг/мл (інфузія тривалістю до 72 год): 0-6 міс - 0,2 мг/кг/год; 6-12 міс. та 1-12 років - 0,4 мг/кг/год.; блокада периферичних нервів (тривала інфузія): 1-12 років - 0,2-0,6 мг/кг/год; застосування ропівакаїну у дозах 7,5 і 10 мг/мл дітям призводить до системного токсичного впливу та токсичного впливу на ЦНС; дози до 3 мг/кг включно при концентрації ропівакаїну 3 мг/мл безпечно застосовували дітям від 4 років; досвід застосування каудальних блокад дітям з масою тіла понад 25 кг обмежений.