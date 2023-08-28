рибофлавін (7,8-диметил-10-рибітилізоалоксазин, що складається з флавінізоалоксазинового кільця, пов’язаного з бічним ланцюгом цукру рибітолу), або вітамін В 2 , — термостабільний водорозчинний вітамін, компонент кофакторів флавінмононуклеотиду (ФМН) та флавінаденіндинуклеотиду (ФАД), які є важливими коферментами для оксидаз, редуктаз і дегідрогеназ у багатьох окиснювально-відновних процесах, діють як акцептори електронів в окисному метаболізмі вуглеводів, амінокислот і жирних кислот. Флавінові коферменти беруть участь в реакціях десатурації незамінних жирних кислот, утворення фосфоліпідів, синтезу сфінгозину, ХС та стероїдів. Через ФМН та ФАД рибофлавін бере участь у метаболізмі різноманітних вітамінів, таких як ніацин, піридоксин, фолієва кислота та кобаламін.

Рибофлавін необхідний для вироблення енергії в аеробній клітині за допомогою окисного фосфорилювання. Виснаження запасів рибофлавіну перешкоджає нормальному перебігу клітинного циклу. Внаслідок участі у регенерації глутатіону (поглинача вільних радикалів) діє як антиоксидант. Необхідний для коректного функціонування імунної системи, здоров’я шкіри та волосся (підтримує адекватний рівень колагену), нормального розвитку (особливо внутрішньоутробного) організму, лактації, фізичної працездатності та розмноження. Відіграє роль в еритропоезі, покращує всмоктування заліза та сприяє мобілізації феритину з тканин. Необхідний для синтезу мієліну. Відіграє роль в абсорбції цукрів у кишечнику і знижує гіперглікемію, збільшуючи поглинання глюкози скелетними м’язами та білою жировою тканиною.

Дефіцит рибофлавіну буває рідко, оскільки він наявний у багатьох продуктах харчування. Невелика кількість рибофлавіну присутня у харчових продуктах у вигляді вільного рибофлавіну, більша частина — у вигляді ФАД та менша кількість — як ФМН. Також у невеликій кількості рибофлавін синтезується кишковими бактеріями.

Для всмоктування рибофлавіну, що є у харчових продуктах, необхідною умовою є перетворення ФАД і ФМН у вільний рибофлавін, що каталізується фосфатазами в ентероцитах. Всмоктування вітаміну відбувається переважно у проксимальному відділі тонкої кишки за допомогою насичуваного активного процесу, опосередкованого переносником. Ступінь абсорбції рибофлавіну при пероральному введенні підвищується при прийомі з їжею.

Рибофлавін внутрішньоклітинно фосфорилюється до ФМН і далі метаболізується до ФАД.

Рибофлавін, який не перетворюється на ФМН або ФАД, може існувати у вигляді вільного рибофлавіну і виділятися нирками або секретуватися у позаклітинну рідину за допомогою переносника ABCG2.