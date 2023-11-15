підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку або іншої ангіоедеми (наприклад, як результат попереднього лікування інгібіторами АПФ); білатеральний стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної нирки; стан після трансплантації нирки; гемодинамічно значущий стеноз аортального або мітрального клапана чи гіпертрофічна кардіоміопатія; первинний гіперальдостеронізм; вагітність; годування груддю; не застосовувати препарати, що містять аліскірен разом з хінаприлом пацієнтам із ЦД або нирковою недостатністю (GFR < 60 мл/хв/1,73 м2); під час терапії препаратом протипоказане проведення діалізу або гемофільтрації з використанням полі(акрилонітрил, натрій-2-метилалілсульфонат)-високопроникних мембран (наприклад, «AN69»), оскільки існує ризик розвитку реакцій гіперчутливості (анафілактоїдних реакцій), включаючи загрозливий для життя шок, під час проведення діалізу або гемофільтрації; у разі необхідності проведення невідкладного діалізу або гемофільтрації, слід спочатку замінити ЛЗ на препарат, який не є інгібітором АПФ, або слід використати альтернативні мембрани для діалізу; під час аферезу ліпопротеїнів низької щільності (у випадку гіперхолестеринемії тяжкого ступеня) із застосуванням декстрансульфату та супутнього застосування інгібітору АПФ спостерігалися загрозливі для життя реакції гіперчутливості; інколи загрозливі для життя реакції гіперчутливості (наприклад зниження АТ, задишка, блювання, алергічні шкірні реакції) можуть виникати під час лікування, спрямованого на зменшення або усунення тенденції до розвитку алергічних реакцій (десенсибілізуюча терапія) на токсини комах (такі як жало бджоли чи оси), і супутнього застосування інгібітору АПФ; у разі необхідності проведення аферезу ліпопротеїнів низької щільності (ЛНЩ) або десенсибілізуючої терапії щодо токсинів комах ЛЗ слід тимчасово замінити іншими ЛЗ, призначеними для лікування АГабо СН.