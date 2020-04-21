ПОЛІПЛАТИЛЕН* (POLYPLATILLENUM*) Діюча речовина
високомолекулярна сполука платини з ДНК, виявляє протипухлинні властивості завдяки здатності гальмувати синтез ядерної ДНК, необоротно уражає в першу чергу клітини, які знаходяться в S-фазі циклу; вже при першому введенні відзначається висока протипухлинна активність та зменшення маси пухлини, при цьому відсутнє ураження здорових тканин; ефективний при терапії пухлин з набутою лікарською стійкістю до інших хіміопрепаратів.
поширені форми злоякісної пухлини (яєчника, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки, легені, пухлин головного мозку, голови і шиї, саркоми кісток і м’яких тканин), у т. ч. й тих, що супроводжуються полісерозитом з вираженою раковою токсемією, при канцероматозі черевної порожнини і асциті; при хіміорезистентних пухлинах, які нечутливі до лікування загальноприйнятими хіміотерапевтичними схемами; можна застосовувати у комбінації з іншими антинеопластичними ЛЗ та променевою терапією для лікування хворих з поширеними формами злоякісної пухлини (яєчника, матки, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки, передміхурової залози, нирки, наднирника, сечового міхура, легені, пухлин головного мозку, голови і шиї, ротоглотки, щитоподібної залози, саркоми кісток і м’яких тканин).
рекомендовані одноразові дози при в/в та внутрішньоартеріальному способах введення 250-300 мг/м2; режим введення - 3-6 разовий, краплинний, кожні 24-48 год; час інфузій 3-3,5 год; курсова доза 650-1300 мг/м2; рекомендовані одноразові дози при введенні в черевну порожнину - 150-300 мг/м2, режим введення - 3-6 разовий, краплинний, кожні 24-72 год, залежно від стану пацієнта; час інфузій при внутрішньочеревинному введенні 4,5-5 год, курсова доза - 650-1300 мг/м2; рекомендована доза за схемами комбінованої терапії складає ½ розрахованої терапевтичної дози; при всіх способах введення розводити у співвідношенні 1:1 фізіологічним р-ном NaCl з додаванням у крапельницю 4-8 мг дексаметазону; курс лікування можна повторити через 3-4 тижні.
гіперчутливість до препаратів платини, генералізація пухлинного процесу, термінальний стан хворого, тяжкі порушення функцій печінки та нирок, період вагітності і годування груддю.
нудота, блювання, АР (підвищення t°), біль у місці введення (при введенні в черевну порожнину), діарея, висипи, анафілактичний шок, емболії, у випадку великої маси пухлини при введенні препарату може спостерігатись «синдром лізису» (стрімкого розпаду пухлини), може розвинутися спайковий процес або виникнути динамічна непрохідність.