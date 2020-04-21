поширені форми злоякісної пухлини (яєчника, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки, легені, пухлин головного мозку, голови і шиї, саркоми кісток і м’яких тканин), у т. ч. й тих, що супроводжуються полісерозитом з вираженою раковою токсемією, при канцероматозі черевної порожнини і асциті; при хіміорезистентних пухлинах, які нечутливі до лікування загальноприйнятими хіміотерапевтичними схемами; можна застосовувати у комбінації з іншими антинеопластичними ЛЗ та променевою терапією для лікування хворих з поширеними формами злоякісної пухлини (яєчника, матки, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки, передміхурової залози, нирки, наднирника, сечового міхура, легені, пухлин головного мозку, голови і шиї, ротоглотки, щитоподібної залози, саркоми кісток і м’яких тканин).