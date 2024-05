рослина перстач (Potentilla) належить до родини Rosaceae. Перстач білий (Potentilla alba) містить багато біологічно активних компонентів, включаючи флавоноїди (кемпферол та кверцетин), поліфеноли, фенолкарбонові кислоти, тритерпени, велику кількість гідролізованих та конденсованих дубильних речовин (проантоціанідинів), полісахариди, елементарний йод та йод-аніон. У підземних частинах рослини також знаходяться сапоніни та флавоноїд мелетин. Препарати на основі надземної частини перстачу білого мають меншу фармакологічну активність, ніж його коріння та кореневища. Для підземних частин перстачу прямостоячого (Potentilla erecta) описано близько 55 сполук. Проантоціанідини із загальним вмістом 15–20% є найбільш поширеною групою речовин. Інші інгредієнти включають низку органічних та фенолкарбонових кислот, таких як кавова, галова або саліцилова кислоти. Деякі з цих сполук присутні лише після гідролізу більш складних структур. Деякі флавоноїди, такі як ціанідинглюкозид, кемпферол та лейкоантоціанідин, також присутні, але їх більше в надземних частинах рослини.

Сучасні фармакологічні дослідження демонструють відповідність вказаних сполук до широкого спектра фармакологічної активності рослин роду Potentilla, такої як протипухлинна, антигіперглікемічна, протизапальна, антиоксидантна, гепатопротекторна, нейропротекторна, антибактеріальна та протигрибкова дія.

Встановлено протизапальні властивості екстракту підземних частин перстачу білого, зокрема потужне інгібування активності ЦОГ. Екстракт перстачу прямостоячого на моделях клітин шкіри людини та у дослідженнях за участю добровольців виявив протизапальну та судинозвужувальну дію; зменшував вираженість запалення, викликаного ультрафіолетовим випромінюванням типу В, шляхом інгібування експресії ЦОГ-2 та продукції простагландинів. Дубильні речовини елагітанінового типу (такі як агримоніїн), присутні в Potentilla erecta, метаболізуються кишковою мікробіотою після перорального введення і утворюють уролітини, що чинять протизапальну дію в клітинах людини. У клінічних дослідженнях прийом пацієнтами з виразковим колітом сухого спиртового екстракту перстачу прямостоячого сприяв зниженню індексу клінічної активності та рівню С-реактивного білка. Екстракт рослини знижує рівень цитокінів у міофібробластах.

Екстракт кореня Potentilla erecta прискорює загоєння діабетичних ран за рахунок підвищення рівня колагену та покращення заживління раньової поверхні, а також модулює процеси окиснення. Антиоксидантний ефект рослини доведено ex vivo на біоптатах слизової оболонки пацієнтів з виразковим колітом, що приводило до видалення супероксидів та інгібування утворення вільних радикалів. Проціанідини (димери та тримери), екстраговані з кореневищ перстачу прямостоячого, виявляють найвищу антиоксидантну активність щодо перекисного окиснення ліпідів. Пентамери і гексамери демонструють найбільш значні ефекти стосовно інгібування прозапального ферменту еластази. Велика кількість поліфенолів Potentilla alba, таких як флавоноїди та проціанідини, також володіють потужними антиоксидантними властивостями. In vivo встановлено зниження рівня малонового діальдегіду та ендогенних ліпідів після триразового перорального введення експериментальним тваринам настоянки рослини.

Повідомлялося про антимікробну та протигрибкову активність екстрактів кореневищ Potentilla alba: спостерігалася помірна інгібуюча активність щодо Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans та сильна антибактеріальна активність щодо штамів Proteus vulgaris та Pseudomonas aeruginosa. Встановлена також антибактеріальна активність різних препаратів Potentilla erecta щодо широкого спектру бактерій, включаючи Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae та Helicobacter pylori. Крім того, метанольний екстракт з надземних частин перстачу прямостоячого показав помірну протигрибкову активність щодо Candida albicans та Candida krusei. Водний р-н цієї рослини продемонстрував активність in vitro проти карієсогенних стрептококів.

Таніни з кореневищ перстачу білого та перстачу прямостоячого виявляють активність проти вірусів герпесу типу 1 і 2, а також грипу А2. У тваринних моделях виявлено властивості Potentilla erecta щодо індукції синтезу інтерферону.

У кореневищах Potentilla erecta міститься 17–22% танінів, що зумовлює в’яжучу дію. Сухий екстракт Potentilla erecta продемонстрував високу ефективність при ротавіруснй діареї у дітей у рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні, а саме скорочення часу діареї та потреби у гідратації.

Potentilla alba має також імуномодулюючі і гепатопротекторні властивості, що залежать від вторинних метаболітів, таких як флавоноїди, дубильні речовини та тритерпени.

Екстракт кореневища Potentilla erecta на тваринних моделях виявив гіпоглікемічні властивості та сприяння секреції інсуліну.

В тваринній моделі тромбозу водно-метанольний екстракт кореневища перстачу прямостоячого вводили перорально протягом 14 днів. Екстракт у дозі 400 мг/кг значно зменшував масу тромбу та збільшував час до оклюзії сонної артерії та час кровотечі без зміни АТ. Екстракт ex vivo знижував продукцію тромбоксану і активність тканинного активатора плазміногену без зміни його загальної концентрації.

Екстракти надземних частин перстачу білого, багаті на кофеїлхінну кислоту, виявляли протипухлинну активність завдяки їх здатності модулювати клітинний цикл і, таким чином, посилювати апоптоз. Спиртовий екстракт кореневищ перстачу прямостоячого може пригнічувати зростання клітин лімфоми, що підтверджується даними досліджень in vitro. Неочищений етаноловий (40%) екстракт Potentilla erecta виявляв цитотоксичність, пригнічуючи повністю ріст клітин у концентраціях 10 та 50 мкг/мл.

У клінічних дослідженнях застосування екстракту Potentilla alba виявлено зменшення розміру щитоподібної залози та нормалізація її функції, зниження рівня сироваткових антитіл до рецептора тиротропіну та скорочення часу, необхідного для стабілізації рівня ТТГ у сироватці крові; спостерігалися зменшення вираженості соматичних симптомів гіпо- та гіпертиреозу, об’єму вузликів. Додавання екстракту Potentilla alba до базової терапії пацієнтів з токсичним зобом привело до поліпшення структури щитоподібної залози, достовірного підвищення рівня ТТГ та зниження рівня антитіл до рецептора тиротропіну. У пацієнтів з аутоімунним тиреоїдитом, вузловим зобом або дифузним нетоксичним зобом монотерапія сухим екстрактом кореневищ Potentilla alba протягом 6 міс вела до зменшення розмірів щитоподібної залози щонайменш на 15% при усіх зазначених порушеннях. У хворих із аутоімунним тиреоїдитом (субклінічний гіпо- або гіпертиреоз) через півроку прийому 2 рази на добу 300 мг екстракту кореней та кореневищ Potentilla alba відзначено нормалізацію рівня ТТГ, що супроводжувалося поліпшенням загального самопочуття; спостерігалося достовірне зменшення об’єму щитоподібної залози та покращення морфологічної структури тиреоїдної тканини.

Окрім того, в експериментах на тваринних моделях виявлено анксіолітичний та адаптогенний потенціал кореневищ Potentilla alba.

У клінічних випробуваннях Potentilla erecta не повідомлялося про токсичні ефекти. Екстрактивні речовини Potentilla alba є практично нетоксичними. Пероральне введення стандартизованого сухого екстракту Potentilla alba самцям щурів негативно впливало на сперму та морфологію клітин Лейдіга в яєчках, однак ці зміни не впливали на чоловічу фертильність та розвиток потомства.