ПРОМЕСТРІЄН (PROMESTRIENUM) Діюча речовина
синтетичний естрогеноподібний засіб, призначений для місцевого застосування, що чинить місцеву естрогенну дію на слизову оболонку нижніх відділів урогеніального тракту, відновлює їх трофіку; при внутрішньовагінальному введенні не чинить системної дії, тому не впливає на ендометрій, молочні залози та гіпофіз; виявляє місцевий естрогенний вплив на слизову оболонку піхви: сприяє проліферації піхвового епітелію.
вагінальна атрофія, зумовлена дефіцитом естрогенів; затримка загоєння піхви, шийки матки та вульви після пологів, хірургічного втручання, фізіотерапії.
по 1 капс. (попередньо зволоженій) вводити глибоко у піхву протягом 20 днів; у разі необхідності лікування може бути продовжено (менопауза, кастрація, застосування естроген- прогестинвмісних контрацептивів); крем наносити 1-2 р/добу кожні 2-3 дні.
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату; естрогензалежні пухлини (наприклад, рак грудей або ендометрія); ендометріоз (діагностований або підозрюваний); не слід одночасно застосовувати зі сперміцидними засобами, латексним презервативом.
місцеві реакції, включаючи подразнення, свербіж, печіння; АР.