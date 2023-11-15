ПАРЕКОКСИБ (PARECOXIBUM) Діюча речовина
протизапальна, аналгетична, антипіретична дія; є селективним інгібітором циклооксигенази-2 (ЦОГ-2).
короткотривале лікування післяопераційного болю; рішення щодо призначення селективного інгібітору ЦОГ-2 повинно базуватися на індивідуальній оцінці всіх факторів ризику пацієнта.
рекомендована доза - 40 мг, в/в або в/м, з подальшим введенням, якщо необхідно, 20 мг або 40 мг кожні 6-12 год, не перевищувати дозу 80 мг/добу; проводити якнайкоротший курс терапії та застосовувати найнижчу ефективну добову дозу.
гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин або сульфонамідів; попередні тяжкі АР будь-якого типу на препарат у анамнезі, особливо шкірні р-ції (с-м Стівенса- Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема), активна пептична виразка або шлунково- кишкова кровотеча; пацієнти, у яких спостерігався бронхоспазм, г. риніт, носові поліпи, ангіоневротичний набряк, кропив’янка або інші типи АР після застосування ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, зокрема інгібіторів циклооксигенази-2; тяжка ПН (альбумін у сироватці крові <25 г/л або показник за шкалою Чайлда-П’ю >10); запальні захворювання кишечнику; застійна СН (NYHA II-IV); лікування післяопераційного болю при проведенні операції аортокоронарного шунтування; встановлена ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярна хвороба.
фарингіт, альвеолярний остеїт (суха лунка); патологічні серозні виділення з рани у ділянці грудини, інфікування рани; післяопераційна анемія; тромбоцитопенія; анафілактоїдна р-ція; гіпокаліємія; гіперглікемія, анорексія; збудження, безсоння; гіпестезія, запаморочення; цереброваскулярний розлад; біль у вухах; ІМ, брадикардія; судинний колапс, застійна СН, тахікардія; АГ, артеріальна гіпотензія; ортостатична гіпотензія; дихальна недостатність; тромбоемболія легеневої артерії; задишка; нудота; біль у животі, блювання, запор, диспепсія, метеоризм; виразки шлунка та ДПК, ГЕРХ, сухість у роті, патологічні звуки у ШКТ; панкреатит, езофагіт, періоральний набряк; свербіж, гіпергідроз; екхімоз, висипання, кропив’янка; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит; біль у спині; артралгія; олігурія; ГНН; НН; периферичні набряки; астенія, біль у місці ін’єкції, р-ції у місці ін’єкції; р-ції гіперчутливості, зокрема анафілаксія та ангіоневротичний набряк; збільшення вмісту креатиніну у крові; підвищення рівня креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази, АСТ, АЛТ та азоту сечовини крові; ускладнення після процедури (шкірні).