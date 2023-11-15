гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин або сульфонамідів; попередні тяжкі АР будь-якого типу на препарат у анамнезі, особливо шкірні р-ції (с-м Стівенса- Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема), активна пептична виразка або шлунково- кишкова кровотеча; пацієнти, у яких спостерігався бронхоспазм, г. риніт, носові поліпи, ангіоневротичний набряк, кропив’янка або інші типи АР після застосування ацетилсаліцилової к-ти або НПЗЗ, зокрема інгібіторів циклооксигенази-2; тяжка ПН (альбумін у сироватці крові <25 г/л або показник за шкалою Чайлда-П’ю >10); запальні захворювання кишечнику; застійна СН (NYHA II-IV); лікування післяопераційного болю при проведенні операції аортокоронарного шунтування; встановлена ІХС, захворювання периферичних артерій та/або цереброваскулярна хвороба.