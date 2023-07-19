для лікування грипу та ГРВІ приймати по 90 мг 1 раз на добу протягом 5-7 днів (в залежності від тяжкості стану). Застосовувати починають з моменту появи перших симптомів захворювання, не пізніше 36 год від початку захворювання.

Для профілактики грипу та ГРВІ після контакту з хворими приймати по 90 мг 1 раз на добу протягом 7 днів.