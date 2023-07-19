ІМІДАЗОЛІЛЕТАНАМІД ПЕНТАНДІОВОЇ КИСЛОТИ (PENTANEDIOIC ACID IMIDAZOLYL ETHANAMIDE) Діюча речовина
імідазолілетанамід пентандіовоЇ кислоти має противірусну дію, ефективний відносно вірусів грипу типу А (A/H1N1, в т.ч. «свинячого» A/H1N1 sw1, A/H3N2, A/H5N1), типу В, аденовірусної інфекції, парагрипу, респіраторно-сінцітіальной інфекції.
Імідазолілетанамід пентандіової кислоти пригнічує репродукцію вірусу на етапі ядерної фази, затримує міграцію заново синтезованого NP-вірусу з цитоплазми в ядро.
лікування і профілактика грипу А і В та інших ГРВІ (аденовірусна інфекція, парагрип, респіраторно-синцитіальних інфекція).
для лікування грипу та ГРВІ приймати по 90 мг 1 раз на добу протягом 5-7 днів (в залежності від тяжкості стану). Застосовувати починають з моменту появи перших симптомів захворювання, не пізніше 36 год від початку захворювання.
Для профілактики грипу та ГРВІ після контакту з хворими приймати по 90 мг 1 раз на добу протягом 7 днів.
підвищена чутливість.
алергічні реакції, включаючи висип, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк.
немає даних про взаємодію з іншими лікарськими засобами.