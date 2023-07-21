ПІМЕКРОЛІМУС (PIMECROLIMUSUM) Діюча речовина
похідне макролактаму аскоміцину з протизапальною дією і вибірковим інгібітором утворення і вивільнення медіаторів запалення цитокінів; значною мірою зв`язується з макрофіліном-12 і пригнічує кальційзалежну фосфатазу кальціневрин; пригнічує активацію Т-лімфоцитів, блокуючи транскрипцію раніше вивільнених цитокінів; поєднує високу протизапальну активність і незначний вплив на системні імунні реакції.
легкий та помірний атопічний дерматит, якщо лікування місцевими КС небажане чи неможливе, при: непереносимості місцевих КС; недостатньому ефекту від місцевих КС; потребі використання на обличчі та шиї, де тривале періодичне застосування КС може бути недоречним.
тривалість лікування залежить від стадії та вираженості захворювання; наносити тонким шаром на уражену шкіру 2 р/день; якщо після 6 тижн. не спостерігається покращення або у випадку погіршення стану, застосування припинити; повторно оцінити діагноз атопічного дерматиту та продумати подальші терапевтичні заходи; можна застосовувати на всіх ділянках шкіри (голові, обличчі, шиї та інтертригінозних ділянках), крім слизових; після застосування наносити пом’якшувальні засоби; дітям дозування та спосіб застосування - як у дорослих.
підвищена чутливість до пімекролімусу, інших макролактамів або інших компонентів ЛЗ.
контагіозний молюск; анафілактичні реакції (тяжкі форми); нетолерантність до алкоголю (відчуття припливів крові, висипання, печіння, свербіж або опухлість); шкірні інфекції (фолікуліт), фурункул, імпетиго, герпес симплекс, оперізуючий герпес, герпесний дерматит (герпетична екзема), папілома шкіри та погіршення стану, АР (висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк), зміни кольору шкіри (гіпо-/гіперпігментація); відчуття печіння у місці нанесення крему, реакції в місці нанесення (подразнення, свербіж, еритема, висипання, біль, парестезія, лущення, сухість, набряк); злоякісні новоутворення (включаючи шкірні та інші види лімфом, рак шкіри); лімфаденопатія.