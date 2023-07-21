тривалість лікування залежить від стадії та вираженості захворювання; наносити тонким шаром на уражену шкіру 2 р/день; якщо після 6 тижн. не спостерігається покращення або у випадку погіршення стану, застосування припинити; повторно оцінити діагноз атопічного дерматиту та продумати подальші терапевтичні заходи; можна застосовувати на всіх ділянках шкіри (голові, обличчі, шиї та інтертригінозних ділянках), крім слизових; після застосування наносити пом’якшувальні засоби; дітям дозування та спосіб застосування - як у дорослих.