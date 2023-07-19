для проведення офтальмологічного обстеження закапати в око 1-2 крап. до початку процедури; якщо необхідно, кількість крап. можна збільшити; при проведенні незначних операцій, таких як видалення стороннього тіла або зняття швів, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 1 до 3 разів; для тривалої анестезії, що необхідна при таких операціях, як екстракція катаракти, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 3 до 5 разів; місцева анестезуюча дія починається як правило ч/з 30 сек. та може тривати до 15 хв.