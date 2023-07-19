ПРОКСИМЕТАКАЇН (PROXYMETACAINUM) Діюча речовина
поверхневий анестетик групи складних ефірів, тимчасово блокує провідність нервових волокон, що призводить до виникнення місцевої анестезії; легко проникає у слизові оболонки, після місцевого введення абсорбується в системний кровотік та швидко розкладається у плазмі крові, проте, високі дози можуть викликати небажані ефекти; після введення анестезуюча дія починається, як правило, ч/з 30 секунд та триває протягом відносно короткого періоду часу (приблизно 15 хв.).
проведення хірургічних операцій, які потребують швидкої й короткотривалої анестезії: екстракція катаракти, зняття швів з рогівки, та при проведенні тонометрії, гоніоскопії, видаленні сторонніх тіл, зіскобі епітелію кон’юнктиви з метою діагностики та при проведенні будь-яких інших процедур, при яких показана місцева анестезія.
для проведення офтальмологічного обстеження закапати в око 1-2 крап. до початку процедури; якщо необхідно, кількість крап. можна збільшити; при проведенні незначних операцій, таких як видалення стороннього тіла або зняття швів, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 1 до 3 разів; для тривалої анестезії, що необхідна при таких операціях, як екстракція катаракти, закапувати по 1-2 крап. кожні 5-10 хв. від 3 до 5 разів; місцева анестезуюча дія починається як правило ч/з 30 сек. та може тривати до 15 хв.
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини.
гіперчутливість, втрата свідомості, депресія, ерозія рогівки, помутніння рогівки, кератит, затуманення зору, світлобоязнь, мідріаз, біль в очах, подразнення ока, набряк ока, дискомфорт в оці, гіперемія очей, підвищена сльозотеча, ірит, десцеметит, набряк рогівки, інтоксикація ЛЗ, місцеві симптоми з боку очей, контактний дерматит шкіри, або в окремих випадках як тяжкі р-ції негайного типу з боку рогівки, потенційно проявляючись у формі іриту або десцеметиту, або погіршення с-му Стівенса-Джонсона.