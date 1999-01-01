Київ
Активні речовини на літеру “П”

ПАЛБОЦИКЛІБ (PALBOCICLIBUM)0

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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 60547,80 грн
в 286 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 60962,80 грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61516,00 грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Капсули 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 79788,90 грн
в 1 аптеці
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Ібранс
Ібранс
Капсули 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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