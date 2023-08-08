застосовувати п/ш; хр. гепатит С: вводити п/ш 1 р/тижд., доза залежить від того, застосовується комбінована терапія (двокомпонентна або трикомпонентна) чи монотерапія; двокомпонентна терапія (з рибавірином) проводиться у дорослих та дітей віком від 3 років і старше; трикомпонентна терапія (з рибавірином та боцепревіром) проводиться у дорослих з генотипом 1 ВГС; ПЕГІНТРОН®, ЮНІТРОН®, АЛЬФАПЕГ®-С Пегінтерферон альфа-2b, АЛЬФАПЕГ® Пегінтерферон альфа-2b: двокомпонентна терапія для дорослих: застосовувати п/ш у дозі 1,5 мкг/кг 1 р/тижд. у комбінації з рибавірином; дози пегінтерферону α-2b залежать від маси тіла пацієнта; рибавірин застосовують p/os; тривалість лікування залежить від генотипу та складає 24-48 тижн. за умови вiдсутностi РНК-ВГС через 24 тижн. лiкування; ПЕГІНТРОН®, ЮНІТРОН®: двокомпонентна терапія для дітей та підлітків дозу пегінтерферону α-2b визначають за площею поверхні тіла, а дозу рибавірину - за масою тіла, рекомендована доза пегінтерферону α-2b становить 60 мкг/м2/тижд. п/ш у комбінації з рибавірином (у дозі 15 мг/кг/день p/os), лікування у дітей залежить від генотипу та при застосуванні двокомпонентної терапії складає 24 тижн. - 1 рік; ПЕГІНТРОН®, ЮНІТРОН®, АЛЬФАПЕГ®, Пегінтерферон альфа-2b: монотерапія застосовується за схемою 0,5 або 1 мкг/кг/тижд., найменша доза, яку можна отримати, становить 50 мкг/0,5 мл; тому якщо хворому прописують 0,5 мкг/кг/тижд. або 1 мкг/кг, відрегулювати дозу за об’ємом, тривалість лікування - 6 міс. за умови вiдсутностi РНК-ВГС через 12 тижн., рішення про подовження терапії до 1 року має базуватися на прогностичних факторах (генотип, вік більше 40 років, чоловіча стать, мостоподібний фіброз); проводити модифікацію дози за наявності розвитку побічних ефектів; хр. гепатит В: ЮНІТРОН®, АЛЬФАПЕГ® Пегінтерферон альфа-2b: застосовувати п/ш у дозі 1 або 1,5 мкг/кг маси тіла 1 р/тижд. протягом принаймні 24 - 48 тижн., дозу підбирати залежно від маси тіла пацієнта з урахуванням передбачуваної ефективності та безпеки; лікування більшими дозами та тривалішим курсом може бути необхідне пацієнтам, інфікованим генотипом С або D вірусу гепатиту В, які важче піддаються лікуванню; ад`ювантна терапія пацієнтів з меланомою ІІІ ст. з ознаками мікроскопічно підтвердженого, пальпаторно не виявленого, ураження лімфовузлів: СИЛАТРОН®: рекомендована доза - 6 мкг/кг/тижд. п/ш (індуктивна доза) впродовж 8 тижн., після цього 3 мкг/кг/тижд. п/ш (підтримуюча доза) протягом 2 років; рекомендована премедикація парацетамолом 0,5-1 г p/os за 30 хв до введення 1-ї дози, за потреби можна продовжувати прийом парацетамолу в дозуванні 0,5-0,65 г із інтервалами 4-6 год., не перевищуючи дозу 3 г/добу; у разі виникнення негематологічної токсичності 4 ст. лікування припинити; у разі, якщо кількість лейкоцитів ≤ 1 x 109/л, нейтрофілів ≤ 0,5 x 109/л, тромбоцитів ≤ 50 x 109/л, при виникненні будь-якої негематологічної токсичності 3 ст., або при показнику загального стану за шкалою ECOG ≥ 2, лікування відкласти до покращення зазначених показників; далі дозу знизити на один рівень; якщо знову досягаються межі гематологічних показників або 3 ст. негематологічної токсичності, доза може бути поступово знижена.