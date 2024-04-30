призначають п/ш, в/м та в/в; дорослим та дітям від 14 років препарат вводять по 0,5-2 мл (10-40 мг 2% р-ну); найефективніше в/в введення, яке проводять повільно, попередньо розвівши 1 мл 2% р-ну препарату (20 мг) у 10-20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду; для пацієнтів літнього віку разова доза на початку лікування не має перевищувати 10 мг (0,5 мл 2% р-ну); максимальні дози для дорослих при в/в введенні: разова - 20 мг (1 мл 2 % р-ну), МДД - 120 мг (6 мл 2 % р-ну); при п/ш або в/м введенні: разова - 100 мг (5 мл 2 % р-ну), МДД - 300 мг (15 мл 2 % р-ну); дітям від 1 до 14 років застосовують 2-3 р/добу у разовій дозі 0,7 мг/кг маси тіла; МДД для дітей становить (незалежно від способу введення): у віці 1-2 роки - 20 мг (1 мл 2 % р-ну), 3-4 роки - 30 мг (1,5 мл 2 % р-ну), 5-6 років - 40 мг (2 мл 2 % р-ну), 7-9 років - 60 мг (3 мл 2 % р-ну), 10-14 років - 100 мг (5 мл 2 % р-ну); призначають дітям внутрішньо 3-4 р/добу, дози залежать від віку дитини: від 6 міс до 1 року - по 2,5-5 мг (1/4-1/2 табл.) на прийом, МДД - 10 мг (1 табл.); 1-2 роки - по 2,5-5 мг (1/4-1/2 табл.) на прийом, МДД - 20 мг (2 табл.); 3-4 роки - по 5-10 мг (1/2-1 табл.) на прийом, МДД - 30 мг (3 табл.); 5-6 років - по 10 мг (1 табл.) на прийом, МДД - 40 мг (4 табл.); 7-9 років - по 15 мг (11/2 табл.) на прийом, МДД - 60 мг (6 табл.); 10-14 років - по 15-20 мг (11/2-2 табл.) на прийом, МДД - 80 мг (8 табл.). Дітям віком до 3 років разову дозу препарату розтовкти, змішати з 1 ч. л. кип’яченої охолодженої води.

Супозиторії (вводити глибоко у задній прохід після очищувальної клізми або довільного випорожнення кишечнику): дорослим та дітям від 14 років застосовувати по 1 супозиторію 2-3 р/добу; у віці 2 років - по 1 супозиторію 1 р/добу; 3-4 років - по 1 супозиторію 1-2 р/добу; 5-6 років - по 1 супозиторію 2 р/добу; 7-9 років - по 1 супозиторію 2-3 р/добу; 10-14 років - по 1 супозиторію 3 р/добу.