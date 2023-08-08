ПЕФЛОКСАЦИН (PEFLOXACINUM) Діюча речовина
синтетичний АБЗ, належить до групи фторхінолонів; бактерицидна дія; пригнічує реплікацію ДНК, впливає на РНК і синтез білків бактерій; активний щодо аеробних Гр (-) м/о; до пефлоксацину чутливі: Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Indole positive proteus, Salmonella spp., Shigella spp., Serratia spp., Staphylococcus spp.; помірно чутливі: Streptococcus spp., Pneumococcus spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Clostridium perfringens, Mycoplasma spp., Chlamydia trachomatis; стійкі Гр (-) анаероби, бліда трепонема, МБТ.
інфекції сечовивідних шляхів (включаючи простатит); інфекції дихальних шляхів (загострення хр. бронхіту та цистофіброзу, госпітальна пневмонія); інфекції ЛОР-органів (хр. синусит, тяжкий зовнішній отит); абдомінальні та гепатобіліарні інфекції; тяжкі бактеріальні інфекції травного тракту; сальмонельозне носійство; інфекції кісток і суглобів (остеомієліт, спричинений Гр(-) м/о); інфекції шкіри і м’яких тканин, спричинені стафілококом, стійким до стафілококового пеніциліну; сепсис і ендокардит; менінгіт (якщо збудник чутливий до пефлоксацину); гонорея; профілактика післяопераційних інфекцій у хірургії; ефективний при застосуванні у вигляді монотерапії або у комбінації з іншими а/б, а також при лікуванні та профілактиці інфекцій у хворих із порушеннями імунітету.
застосовують p/os та в/в інфузійно; рекомендована добова доза для p/os застосування у дорослих становить 800 мг (по 400 мг 2 р/добу, кожні 12 год); рекомендована добова доза для в/в застосування - 400 мг кожні 12 год, для швидкого створення ефективної концентрації пефлоксацину у плазмі крові на початку лікування вводять навантажувальну дозу 800 мг; при інфекціях сечовивідних шляхів: p/os по 400мг/добу кожні 24 год; лікування неускладненої гонореї у чоловіків і жінок: p/os 800 мг одноразово; профілактика інфекцій у хірургії: в/в інфузійно 400-800 мг за 1 год до операції; МДД - 1200 мг; тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання.
підвищена чутливість до пефлоксацину або до будь-яких допоміжних речовин та до інших хінолонів; епілепсія, недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, порушення функцій нирок та печінки тяжкого ступеня, ушкодження сухожиль, спричинених застосуванням фторхінолонів в анамнезі; період фази росту у дітей (у зв’язку з ризиком розвитку тяжкої артропатії, особливо великих суглобів.
еозинофілія, тромбоцитопенія; безсоння, головний біль, запаморочення, дратівливість, галюцинації; гастралгія, нудота, блювання, діарея, псевдомембранозний коліт; підвищення рівня трансаміназ, ЛФ, білірубінемія; кропив’янка, висип, фоточутливість, еритема, свербіж; міалгія, артралгія; ГНН; подовження інтервалу QТ, реакції у місці введення д/концентрату д/р-ну д/інфузій; частота невідома: лейкопенія, панцитопенія, анемія; реакції гіперчутливості та АР (загрозливі для життя анафілактичні реакції), ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; сплутаність свідомості, судоми, дезорієнтація, внутрішньочерепна гіпертензія, міоклонія, нічні жахи, парестезія, сенсорна або сенсомоторна периферична нейропатія, загострення міастенії; васкулярна пурпура, мультиформна еритема, с-м Стівенса- Джонсона, с-м Лайєлла; тендиніт, розрив сухожиль, суглобовий випіт.