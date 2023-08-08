застосовують p/os та в/в інфузійно; рекомендована добова доза для p/os застосування у дорослих становить 800 мг (по 400 мг 2 р/добу, кожні 12 год); рекомендована добова доза для в/в застосування - 400 мг кожні 12 год, для швидкого створення ефективної концентрації пефлоксацину у плазмі крові на початку лікування вводять навантажувальну дозу 800 мг; при інфекціях сечовивідних шляхів: p/os по 400мг/добу кожні 24 год; лікування неускладненої гонореї у чоловіків і жінок: p/os 800 мг одноразово; профілактика інфекцій у хірургії: в/в інфузійно 400-800 мг за 1 год до операції; МДД - 1200 мг; тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання.