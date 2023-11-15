p/os дорослі по 1 табл. 3 р/добу або 2 табл. 2 р/добу; за необхідності доза може бути збільшена до 2 табл. 3 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження кишечнику з барієм приймати по 2 табл. 2 р/добу протягом 3 днів перед обстеженням.