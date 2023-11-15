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Активні речовини — “П”ПІНАВЕРІЮ БРОМІД (PINAVERII BROMIDUM)

ПІНАВЕРІЮ БРОМІД (PINAVERII BROMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Дицетел® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 40; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Дицетел® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 40 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 25 аптеках
від 919,60 грн
Ціни в аптеках
Дицетел® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 20; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Дицетел® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 20 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності

спазмолітичний засіб, який діє селективно на ШКТ; як кальцієвий антагоніст він інгібує проникнення кальцію в клітини гладкої мускулатури кишечнику; не має антихолінергічних ефектів; не впливає на ССС.

симптоматичне лікування болю, тимчасових кишкових розладів і кишкового дискомфорту, пов’язаних iз функціональними порушеннями кишечнику; симптоматичне лікування болю при дисфункції жовчовивідних шляхів; підготовка до рентгенологічного дослідження кишечнику з використанням барію.

p/os дорослі по 1 табл. 3 р/добу або 2 табл. 2 р/добу; за необхідності доза може бути збільшена до 2 табл. 3 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження кишечнику з барієм приймати по 2 табл. 2 р/добу протягом 3 днів перед обстеженням.

гіперчутливість до компонентів препарату.

гіперчутливість; абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання та дисфагія; висипання, свербіж, кропив’янка та еритема.