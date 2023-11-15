ПІНАВЕРІЮ БРОМІД (PINAVERII BROMIDUM) Діюча речовина
спазмолітичний засіб, який діє селективно на ШКТ; як кальцієвий антагоніст він інгібує проникнення кальцію в клітини гладкої мускулатури кишечнику; не має антихолінергічних ефектів; не впливає на ССС.
симптоматичне лікування болю, тимчасових кишкових розладів і кишкового дискомфорту, пов’язаних iз функціональними порушеннями кишечнику; симптоматичне лікування болю при дисфункції жовчовивідних шляхів; підготовка до рентгенологічного дослідження кишечнику з використанням барію.
p/os дорослі по 1 табл. 3 р/добу або 2 табл. 2 р/добу; за необхідності доза може бути збільшена до 2 табл. 3 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження кишечнику з барієм приймати по 2 табл. 2 р/добу протягом 3 днів перед обстеженням.
гіперчутливість до компонентів препарату.
гіперчутливість; абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання та дисфагія; висипання, свербіж, кропив’янка та еритема.