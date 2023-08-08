ПРАЗИКВАНТЕЛ (PRAZIQUANTELUM) Діюча речовина
активний у відношенні шистосом (наприклад, S. haematobium, S. mansoni, S. intercalatum, S. japonicum, S. Mecongi) печінкових трематод (наприклад, Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini) та легеневих трематод (наприклад, Paragonimus westermani та інші види). Дія празиквантелу специфічно поширюється лише на трематоди і цистоди; препарат не впливає на нематоди, у тому числі - на філярії.
лікування інфекцій, спричинених шистосомами (S. haematobium, S. mansoni, S. intercalatum, S. japonicum, S. mekongi), печінковими (Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini) та легеневими трематодами (Paragonimus westermani та інші види).
індивідуальні дози призначаються залежно від діагнозу; рекомендовано при інфікуванні Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, S. intercalatum: 40 мг/кг 1 р/добу або по 20 мг/кг 2 р/добу як одноденний курс лікування; Schistosoma japonicum, S. mecongi: 60 мг/кг, розпозділених на 2-3 прийоми, як одноденний курс лікування; Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini: 25 мг/кг 3 р/добу впродовж 1-3 днів; Paragonimus westermani та інші види: 25 мг/кг 3 р/добу впродовж 2-3 днів; при одноразовому застосуванні добової дози табл. приймати ввечері; інтервал між прийомами не повинен перевищувати 4 год або бути менший за 6 год; діти - нешкідливість препарату для дітей віком до 4 років не встановлена; дітям в залежності від маси тіла: Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma intercalatum - 40 мг/кг, розподілених на 1-2 прийоми, тривалістю 1 день; Schistosoma japonicum, Schistosoma mekongi - 60 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, як одноденний курс; Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini - 75 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, з інтервалом 4 год, як одноденний курс; Paragonimus westermani та інші підвиди - 75 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, з інтервалом 4 год, як одноденний курс.
гіперчутливість до препарату; цистицеркоз очей (оскільки руйнування паразитів в оці може спричинити подразнення його тканин); не слід застосовувати спільно з рифампіцином.
залежить від дози і тривалості курсу лікування, біль в ділянці живота, нудота, блювання, анорексія (зниження апетиту), кривавий пронос; головний біль, запаморочення, сонливість, судоми; аритмія; міальгія; кропив’янка; АР (генералізована гіперчутливість), у тому числі полісерозит, астенія, пропасниця.