індивідуальні дози призначаються залежно від діагнозу; рекомендовано при інфікуванні Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, S. intercalatum: 40 мг/кг 1 р/добу або по 20 мг/кг 2 р/добу як одноденний курс лікування; Schistosoma japonicum, S. mecongi: 60 мг/кг, розпозділених на 2-3 прийоми, як одноденний курс лікування; Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini: 25 мг/кг 3 р/добу впродовж 1-3 днів; Paragonimus westermani та інші види: 25 мг/кг 3 р/добу впродовж 2-3 днів; при одноразовому застосуванні добової дози табл. приймати ввечері; інтервал між прийомами не повинен перевищувати 4 год або бути менший за 6 год; діти - нешкідливість препарату для дітей віком до 4 років не встановлена; дітям в залежності від маси тіла: Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma intercalatum - 40 мг/кг, розподілених на 1-2 прийоми, тривалістю 1 день; Schistosoma japonicum, Schistosoma mekongi - 60 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, як одноденний курс; Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini - 75 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, з інтервалом 4 год, як одноденний курс; Paragonimus westermani та інші підвиди - 75 мг/кг, розподілених на 3 прийоми, з інтервалом 4 год, як одноденний курс.