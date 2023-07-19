розводити 5% р-ном глюкози (декстрози) і вводити в/в у вигляді повільної ін’єкції або інфузії (зі швидкістю не більше 50 мг/хв) під постійним контролем пульсу, АТ та показників електрокардіограми (ЕКГ); купірування г. нападу аритмії - 100 мг в/в у вигляді повільної ін’єкції (зі швидкістю не більше 50 мг/хв), у разі необхідності ін’єкцію можна повторювати кожні 5 хв, для досягнення бажаного клінічного ефекту допустимо застосовувати сумарну дозу до 1 г, антиаритмічна дія може спостерігатися вже після застосування перших 100 або 200 мг; дози 500 або 600 мг достатньо для досягнення вираженого антиаритмічного ефекту; поточний контроль аритмії - для досягнення терапевтичної концентрації 500-600 мг шляхом в/в інфузії із постійною швидкістю протягом 25-30 хв (20 мг/хв, концентрація інфузійного р-ну не повинна перевищувати 4 мг/мл, швидкість підтримувальної інфузії 50 мкг/хв/кг маси тіла для пацієнтів із нормальною функцією нирок, забезпечує ефективну концентрацію в плазмі крові на рівні 6,5 мкг/мл (3-10 мкг/мл).