табл.: індивідуальну підтримуючу дозу визначати за умов кардіологічного спостереження, що включає моніторинг ЕКГ та контроль АТ, якщо комплекс QRS подовжується більш ніж на 20%, дозу зменшити або припинити прийом дози, доки ЕКГ не повернеться в межі норми; рекомендовані дози для дорослих - терапевтична доза для пацієнтів з масою тіла 70 кг, становить по 150 мг 3 р/добу або по 300 мг 2 р/добу); пацієнтам з меншою масою тіла необхідно відповідно зменшити дозу та, у разі потреби, до МДД 300 мг 3 р/добу, збільшувати дозу рекомендується поступово, з інтервалом 5-8 днів.