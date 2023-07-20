ПРОПАФЕНОН (PROPAFENONUM) Діюча речовина
є антиаритмічним засобом ІС класу; він чинить стабілізуючу дію на міокардіальні мембрани, зменшує швидкий вхідний струм, що проводиться іонами натрію, зі зменшенням швидкості деполяризації та подовжує час проведення імпульсу по передсердю, AV-вузлу та, головним чином, по провідній системі Гіса-Пуркін’є; протиаритмічні ефекти: сповільнення швидкості зростання потенціалу дії, зниження збуджуваності, гомогенізація коефіцієнту провідності, пригнічення ектопічного автоматизму, зниження схильності міокарда до фібриляції.
профілактика та лікування: вентрикулярних аритмій; пароксизмальних суправентрикулярних тахіаритмій, включаючи пароксизмальну форму тріпотіння/фібриляції передсердь та пароксизмальні кругові тахікардії із залученням AV-вузла або додаткових провідних шляхів, при неефективності стандартної терапії або протипоказаннях для її проведення.
табл.: індивідуальну підтримуючу дозу визначати за умов кардіологічного спостереження, що включає моніторинг ЕКГ та контроль АТ, якщо комплекс QRS подовжується більш ніж на 20%, дозу зменшити або припинити прийом дози, доки ЕКГ не повернеться в межі норми; рекомендовані дози для дорослих - терапевтична доза для пацієнтів з масою тіла 70 кг, становить по 150 мг 3 р/добу або по 300 мг 2 р/добу); пацієнтам з меншою масою тіла необхідно відповідно зменшити дозу та, у разі потреби, до МДД 300 мг 3 р/добу, збільшувати дозу рекомендується поступово, з інтервалом 5-8 днів.
гіперчутливість до пропафенону або до будь-якого іншого компонента препарату; виявлений с-м Бругада; випадок ІМ за останні 3 місяці; значне органічне захворювання серця, таке як: неконтрольована хр. СН (фракція викиду лівого шлуночка <35%); кардіогенний шок (якщо він не спричинений аритмією); тяжка симптоматична брадикардія; неконтрольовані електролітні порушення (наприклад порушення метаболізму калію); тяжкі обструктивні захворювання легенів; тяжка артеріальна гіпотензія; дисфункція синусового вузла, порушення передсердної провідності, AV-блокада ІІ ступеня або вище, блокада пучка Гіса або дистальна блокада при відсутності штучного водія ритму; одночасне застосування з ритонавіром; міастенія гравіс; тяжка печінкова недостатність.
тромбоцитопенія; агранулоцитоз, лейкопенія, гранулоцитопенія, анемія, гематоми, пурпура, збільшення часу кровотечі, АР, позитивний титр ANA; гіперчутливість (що може проявлятися холестазом, патологічними змінами крові та висипанням), зниження апетиту, тривожність, порушення сну; нічні кошмари; сплутаність свідомості, запаморочення (за винятком вертиго); головний біль, дисгевзія, безсоння, сонливість; синкопе, атаксія, парестезія, порушення мовлення, депресія, втрата пам’яті, оніміння, парестезії, психоз, манія, шум у вухах, відчуття незвичайного запаху; неспокій, екстрапірамідні симптоми, судоми, апное, кома, нечіткість зору; подразнення очей, вертиго, порушення серцевої провідності (включаючи СА, AV та інтравентрикулярну блокаду), відчуття серцебиття; синусова брадикардія, брадикардія, тахікардія, тріпотіння передсердь, стенокардія, збільшення тривалості інтервалу QRS, передчасне скорочення шлуночків, набряк, міжшлуночкова блокада; вентрикулярна тахікардія, аритмія (підвищення ЧСС (тахікардія) або вентрикулярна фібриляція; AV-дисоціація, зупинка серця, припливи, відчуття жару, СССВ, синусова пауза або зупинка, надшлуночкова тахікардія, піруетна тахікардія (torsades de pointes); вентрикулярна фібриляція, СН, зниження ЧСС, артеріальна гіпотензія; ортостатична гіпотензія, диспное, біль у животі, блювання, нудота, діарея, запор, сухість у роті, порушення смаку, диспепсія, анорексія; здуття живота, метеоризм, гастроентерит; позиви до блювання, шлунково-кишкові порушення, порушення функції печінки (підвищення рівня АСТ, АЛТ, ГГТ та ЛФ крові); гепатоцелюлярне ураження, холестаз, гепатит та жовтяниця, кропив’янка, свербіж, висипання, почервоніння шкіри, біль у суглобах; м’язові судоми, м’язова слабкість; люпус-подібний синдром, еректильна дисфункція; зменшення кількості сперматозоїдів, нефротичний синдром; ниркова недостатність, біль у грудній клітці, слабкість, втомлюваність, гарячка, підвищена пітливість; алопеція; підвищення рівня глюкози крові, біль; гіпонатріємія, порушення секреції АДГ.