застосовувати у вигляді дуже повільних в/в або в/м ін‘єкцій; дозування 1000 МО (10 мг/мл) використовується для повільних в/в ін’єкцій, а дозування 5000 МО (50 мг/мл) − для в/м ін’єкцій; потрібна кількість протаміну залежить від рівня гепарину, що циркулює в крові; з огляду на короткий період напіврозпаду гепарину, доза протаміну, потрібна для його нейтралізації, знижується відповідно до часу, який пройшов з моменту введення гепарину; у поодиноких випадках, коли потрібне лікування кровотечі, викликаної гепарином, доза протаміну має складати 50 % від останньої введеної дози гепарину (в МО); якщо гепарин був введений в/в, всю дозу протаміну 1000 МО (10 мг/мл) слід ввести в/в повільно (протягом 2-5 хв.); у випадку п/ш введення гепарину треба ввести меншу частину дози протаміну 1000 МО (10 мг/мл) повільно в/в, а більшу частину − у формі 5000 МО (50 мг/мл) в/м; якщо рівень гепарину невідомий, рекомендується розпочинати введення протаміну у дозі не більше ніж 1 мл у вигляді 1000 МО (10 мг/мл) для повільної в/в ін’єкції; доза протаміну визначається, ґрунтуючись на результатах періодичних коагуляційних проб (тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час).Щоб запобігти передозуванню протаміну, треба продовжувати введення препарату до нормалізації тромбінового часу.