дорослим і дітям віком від 14 років внутрішньо; краще всього приймати під час сніданку з невеликою кількістю рідини; при виникненні побічної дії з боку ШКТ можна розділити дозу на 2 прийоми за добу; лікування починають з дози 250 мг (1 табл.) 1-2 р/день; доза може бути збільшена до 3-4 табл./добу залежно від терапевтичного ефекту; МДД для дорослих становить 1 г, для дітей віком від 14 років не повинна перевищувати 750 мг (3 табл./добу); у комбінації з ізоніазидом доза препарату може бути зменшена наполовину; добова доза для літніх пацієнтів (старше 60 р.) або для хворих із масою тіла менше 50 кг не повинна перевищувати 750 мг; зазвичай призначають 250 мг 2 р/добу; курс лікування - 8 - 9 місяців.