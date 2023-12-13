відбір пацієнтів.

Пацієнтів слід відбирати на основі гіперекспресії білка HER2 або ампліфікації гена HER2 у зразках пухлини. Оцінка гіперекспресії білка HER2 та ампліфікації гена HER2 повинна проводитися за допомогою схвалених тестів, специфічних для раку молочної залози, у лабораторіях з підтвердженою кваліфікацією.

Рекомендовані дози та схеми введення .

Початкова доза пертузумабу становить 840 мг, яку вводять у вигляді 60-хвилинної в/в інфузії, після чого кожні 3 тижні вводять дозу 420 мг у вигляді в/в інфузії протягом 30–60 хв.

Рекомендована початкова доза трастузумабу при введенні з пертузумабом становить 8 мг/кг у вигляді 90-хвилинної в/в інфузії, після чого кожні 3 тижні вводять дозу 6 мг/кг у вигляді в/в інфузії протягом 30–90 хв.

Рекомендована початкова доза трастузумабу/hyaluronidase-oysk при застосуванні з пертузумабом становить 600 мг/10 000 ОД (600 мг трастузумабу та 10 000 ОД гіалуронідази), що вводиться п/ш протягом приблизно 2-5 хв 1 раз на 3 тижні незалежно від маси тіла пацієнта.

Пертузумаб, трастузумаб або трастузумаб/hyaluronidase-oysk і таксан слід вводити послідовно. Пертузумаб та трастузумаб або трастузумаб/hyaluronidase-oysk можна вводити у будь-якому порядку. Таксан слід вводити після пертузумабу та трастузумабу або трастузумабу/hyaluronidase-oysk. Рекомендується період спостереження від 30 до 60 хв після кожної інфузії пертузумаб та перед початком будь-якого наступного введення трастузумабу або трастузумабу/hyaluronidase-oysk, або таксану.

Пацієнтам, які отримують схему лікування на основі антрацикліну, пертузумаб та трастузумаб або трастузумаб/hyaluronidase-oysk слід вводити після завершення прийому антрацикліну.

Метастатичний рак молочної залози (МРМЗ)

При застосуванні пертузумабу рекомендована початкова доза доцетакселу становить 75 мг/м2, яка вводиться у вигляді в/в інфузії. Дозу можна підвищувати до 100 мг/м2 кожні 3 тижні, якщо початкова доза переноситься добре.

Неоад’ювантне лікування раку молочної залози

Пертузумаб слід вводити кожні 3 тижні протягом 3-6 циклів у складі однієї з наступних схем лікування раку молочної залози на ранніх стадіях:

• 4 передопераційні цикли пертузумабу у комбінації з трастузумабом або трастузумабом/hyaluronidase-oysk і доцетакселом з наступними 3-ма післяопераційними циклами фторурацилу, епірубіцину та циклофосфаміду (FEC).

• 3 або 4 передопераційні цикли тільки FEC з наступними 3 або 4 передопераційними циклами пертузумабу у комбінації з доцетакселом та трастузумабом або трастузумабом/hyaluronidase-oysk.

• 6 передопераційних циклів пертузумабу у комбінації з доцетакселом, карбоплатином, та трастузумабом (TCH) або трастузумабом/hyaluronidase-oysk (підвищення дозування доцетакселу вище 75 мг/м2 не рекомендується),

• 4 передопераційні цикли доксорубіцину та циклофосфаміду (ddAC), а потім 4 передопераційні цикли пертузумабу у комбінації з паклітакселом та трастузумабом або трастузумабом/hyaluronidase-oysk, після операції, пацієнти повинні продовжувати отримувати пертузумаб і трастузумаб або трастузумаб/hyaluronidase-oysk до завершення 1 року лікування (до 18 циклів).

Ад’ювантне лікування раку молочної залози

Пертузумаб слід вводити у комбінації з трастузумабом або трастузумабом/hyaluronidase-oysk кожні 3 тижні протягом 1 року (до 18 циклів) або до рецидиву захворювання чи некерованої токсичності, залежно від того, що настане раніше, як частину повної схеми лікування раку молочної залози на ранніх стадіях, що включає стандартну хіміотерапію на основі антрациклінів та/або таксанів, як зазначено в інструкції для застосування препарату. Лікування пертузумабом та трастузумабом або трастузумабом/hyaluronidase-oysk слід розпочинати в 1-й день першого таксановмісного циклу.