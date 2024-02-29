– Відома гіперчутливість до лауромакроголу 400 або до інших компонентів препарату;

– гострі тяжкі системні захворювання (особливо невиліковні);

– прикутість до ліжка;

– облітеруючий ендартеріїт III і IV ступеня;

– тромбоемболічна хвороба;

– високий ризик виникнення тромбозу (наприклад, у разі спадкової тромбофілії або в разі наявності множинних чинників ризику, таких як замісна гормональна терапія, застосування гормональних контрацептивів, ожиріння, паління, всі захворювання і стани, які супроводжуються обмеженням вільного пересування);

– симптоматичне «відкрите овальне вікно» в анамнезі;

– гарячкові стани;

– БА або відома схильність до алергій;

– загальна ослабленість організму;

– облітеруючий ендартеріїт II ступеня;

– набряки ніг (які не коригуються компресійним методом);

– запальні захворювання шкіри в місці введення;

– симптоми мікроангіопатії або нейропатії;

– обмежена рухливість у пацієнта;

– несимптоматичне «відкрите овальне вікно» в анамнезі;

– психічні, неврологічні симптоми або симптоми з боку органів зору.

При лікуванні геморою лауромакрогол 400 протипоказаний у таких випадках:

– відома гіперчутливість до лауромакроголу 400 або до інших компонентів препарату;

– гострі тяжкі системні захворювання (особливо невиліковні);

– гострі запалення у ділянці анального отвору;

– гарячкові стани;

– БА або відома схильність до алергій;

– загальна ослабленість організму;

– хронічні запальні захворювання кишківника (наприклад хвороба Крона);

– відома гіперкоагуляція.