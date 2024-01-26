Під час терапії пасиреотидом слід дотримуватися наведеної нижче інструкції для медичного застосування:

• Метаболізм глюкози : можуть спостерігатися зміни рівня глюкози в крові, такі як гіперглікемія та гіпоглікемія. Рекомендується моніторинг глікемічного статусу, особливо у пацієнтів з діабетом в анамнезі.

• Функціональні печінкові проби : спостерігалося незначне та транзиторне підвищення рівня печінкових ферментів. Рекомендується моніторинг функції печінки до та під час лікування пасиреотидом. У разі значного порушення функції печінки лікування слід припинити.

• Серцево-судинні явища : Пацієнтам із захворюваннями серця або факторами ризику брадикардії рекомендується ретельний моніторинг. Слід враховувати вплив на інтервал QT на ЕКГ.

• Гіпокортицизм : лікування пасиреотидом може спричинити тимчасове пригнічення секреції АКТГ та призвести до гіпокортицизму/гіпоадреналізму. Слід спостерігати за ознаками та симптомами, і у разі необхідності може знадобитися замісна терапія глюкокортикоїдами.

• Жовчний міхур та пов’язані з ним явища : існує підвищений ризик розвитку жовчнокам’яної хвороби (камені в жовчному міхурі) при тривалому застосуванні аналогів соматостатину. Рекомендується ультразвукове дослідження жовчного міхура до і під час лікування.

• Гормони гіпофіза : пасиреотид може також інгібувати інші гормони гіпофіза, окрім АКТГ. Рекомендується моніторинг функції гіпофіза.

• Вплив на жіночу фертильність : у жінок з хворобою Кушинга нормалізація рівня кортизолу може призвести до відновлення фертильності. Під час лікування слід застосовувати відповідні методи контрацепції.

• Ниркова недостатність : Пасиреотид слід застосовувати з обережністю при тяжких порушеннях функції нирок або термінальній стадії ниркової недостатності.