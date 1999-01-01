Київ
Активні речовини на літеру “П”
ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/П'ЯТИЛИСТИЙ/ПОВЗУЧИЙ*& (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*&)
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Настойка женьшеню
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
82,19
грн
в 794 аптеках
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Женьшень
Настоянка для перорального застосування 50 мл флакон скляний в пачці №1
Лубнифарм
від
110,14
грн
в 349 аптеках
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Форма випуску
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
Пакування
фл.
фл. скляний
Виробник
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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