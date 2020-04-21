ПАЛІВІЗУМАБ (PALIVIZUMAB) Діюча речовина
гуманізовані IgG1k моноклональні а/т до антигенної детермінанти (епітопу) в антигенному локусі А гібридного білка респіраторно-синцитіального вірусу; складається з амінокислотних послідовностей людини (95%) та миші (5%); має потужну нейтралізуючу та гібридно-інгібуючу активність проти РСВ підтипів А та В; при концентрації 30 мкг/мл у сироватці крові спричинює зниження легеневої реплікації РСВ на 99%.
для профілактики серйозного захворювання НДШ, спричиненого респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ), у дітей з високим ризиком розвитку РСВ-захворювання: діти, народжені на 35 тижні вагітності або раніше, вік яких на початок сезону РСВ інфекції 6 міс. або менше; діти віком до 2-х років, які потребували терапії бронхолегеневої дисплазії протягом останніх 6 міс.; діти віком до 2-х років з гемодинамічно значущими вродженими вадами серця.
вводиться в/м, переважно в передньо-бокову частину стегна; не вводять у сідничний м’яз через ризик травмування сідничного нерва; рекомендована доза 15 мг/кг маси тіла 1 р/місяць протягом періоду, що очікують для розповсюдження РСВ у популяції; першу дозу вводити до передбачуваного сезону РСВ-інфекції, а наступні - щомісяця протягом всього сезону; клінічний досвід, включаючи основні клінічні дослідження ІІІ фази, здебільшого був отриманий при застосуванні 5 ін’єкцій палівізумабу протягом одного сезону; є обмежені дані про застосування більше, ніж 5 ін’єкцій; місячна доза (мл) = вага пацієнта (кг) х 0,15; якщо об’єм ін’єкції перевищує 1 мл, вводять окремими дозами; при розчиненні згідно з рекомендаціями, кінцева концентрація складає 100 мг/мл. Для дітей, які перенесли хірургічне втручання з метою коронарного шунтування, рекомендована доза становить 15 мг/кг маси тіла після стабілізації стану, щоб забезпечити необхідний рівень палівізумабу в сироватці крові. Необхідно продовжити введення наступних доз щомісяця впродовж РСВ сезону дітям з високим ризиком розвитку РСВ захворювання.
підвищена чутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини або до інших гуманізованих моноклональних а/т.
висипання, підвищення t°; реакції у місці введення, апное; тромбоцитопенія, судоми, кропив’янка; анафілаксія, анафілактичний шок (у деяких випадках із летальним наслідком).