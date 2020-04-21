вводиться в/м, переважно в передньо-бокову частину стегна; не вводять у сідничний м’яз через ризик травмування сідничного нерва; рекомендована доза 15 мг/кг маси тіла 1 р/місяць протягом періоду, що очікують для розповсюдження РСВ у популяції; першу дозу вводити до передбачуваного сезону РСВ-інфекції, а наступні - щомісяця протягом всього сезону; клінічний досвід, включаючи основні клінічні дослідження ІІІ фази, здебільшого був отриманий при застосуванні 5 ін’єкцій палівізумабу протягом одного сезону; є обмежені дані про застосування більше, ніж 5 ін’єкцій; місячна доза (мл) = вага пацієнта (кг) х 0,15; якщо об’єм ін’єкції перевищує 1 мл, вводять окремими дозами; при розчиненні згідно з рекомендаціями, кінцева концентрація складає 100 мг/мл. Для дітей, які перенесли хірургічне втручання з метою коронарного шунтування, рекомендована доза становить 15 мг/кг маси тіла після стабілізації стану, щоб забезпечити необхідний рівень палівізумабу в сироватці крові. Необхідно продовжити введення наступних доз щомісяця впродовж РСВ сезону дітям з високим ризиком розвитку РСВ захворювання.