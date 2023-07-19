ПІРИДОСТИГМІНУ БРОМІД (PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM) Діюча речовина
інгібує холінестеразу, належить до парасимпатоміметичних засобів непрямої дії; інгібування ферменту сприяє накопиченню ацетилхоліну на рецепторах у ділянці холінергічних синапсів, це виявляється більш вираженою і довготривалою дією; переважно діє на периферичні системи, не чинить дії на функції ЦНС, оскільки через низьку розчинність у ліпідах не проникає через гематоенцефалічний бар’єр.
мiастенiя гравіс, мiастенiчний с-м (синдром Ламберта-Ітона-Рука) у складі комбінованої терапії з гуанидіном.
міастенія гравіс: дорослим по 1-3 табл. 3-4 р/добу (180-720 мг на добу), МДД 720 мг; міастенічний с-м (с-м Ламберта-Ітона-Рука): розпочинають із добової дози 180-720 мг 3-4 р/добу, якщо ця доза не є ефективною, терапію доповнити гуанідіном у дозі 375-1000 мг, який призначається між дозами піридостигміну.
вiдома з анамнезу гіперчутливість до складових препарату, механiчна непрохiдність ШКТ і сечовивiдних шляхiв, захворювання, що супроводжуються пiдвищеним тонусом бронхiальної мускулатури (БА i спастичний бронхiт), запалення ока (ірит), період годування дитини груддю.
нудота, блювання, діарея, спастичний біль у животi у зв’язку з пiдвищеною перистальтикою кишечнику, гіперсалівація; зниження АТ(артеріальна гiпотензія), зниженняЧСС(брадикардiя), брадиаритмія; посилення секрецiї бронхiальних залоз; у поодиноких випадках - висипання на шкірі; розлади акомодацiї, підвищена сльозотеча; спазми та слабкiсть м’язiв, тремор м’язів; підсилене потовиділeння, часті позиви до сечовипускання.