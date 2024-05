антигіпертензивна дія; є сильнодіючим р/os активним селективним антагоністом рецепторів (тип AT 1 ) ангіотензину ІІ; вважається, що він гальмує всі дії ангіотензину ІІ, які опосередковані рецептором AT 1 , незалежно від джерела і шляху синтезу ангіотензину ІІ; селективний антагонізм рецепторів AT 1 ангіотензину ІІ призводить до підвищення рівня реніну в плазмі крові та концентрацій ангіотензину І і ІІ, а також до деякого зменшення концентрації альдостерону у плазмі крові; одноразовий добовий прийом забезпечує ефективне і м’яке зниження АТ протягом 24 год.