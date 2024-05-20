тільки дорослим: рекомендована доза при призначенні ад’ювантної терапії 85 мг/м2 в/в, цю ж дозу вводять повторно кожні 2 тижні протягом 12 циклів (6 місяців); рекомендована доза при лікуванні метастатичного колоректального раку 85 мг/м2 в/в, яку вводять повторно кожні 2 тижні до прогресування захворювання або до появи ознак непереносимої токсичності; при застосуванні оксаліплатину в комбінації з 5- фторурацилом інфузія оксаліплатину повинна передувати введенню 5-фторурацилу; вводять у вигляді 2-6 год в/в інфузії розведеним у 250-500 мл 5% р-ну глюкози (концентрація від 0,2 мг/мл до 0,7 мг/мл; 0,7 мг/мл відповідає найвищій концентрації, що застосовується у клінічній практиці при дозі оксаліплатину 85 мг/м2); для схеми лікування, що повторюється кожні 2 тижні, рекомендується режим дозування у вигляді болюсного введення 5- фторурацилу та безперервної інфузії 5-фторурацилу; з фоліновою к-тою (динатрію фолінатом або кальцію фолінатом): в/в інфузія 85 мг/м2 у 250-500 мл 5% р-ну глюкози проводиться в той же самий час, що і в/в інфузія фолінової к-ти у 5% р-ні глюкози, триває від 2 до 6 год і проводиться за допомогою Y-подібної інфузійної системи з розвилкою безпосередньо перед місцем інфузії, не змішувати в одному ін’єкційному мішку.