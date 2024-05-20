ОКСАЛІПЛАТИН (OXALIPLATINUM) Діюча речовина
належить до нового класу похідних платини, в якому атом платини утворює комплекс 1,2-діаміноциклогексаном (DACH) та оксалатом; точний механізм дії невідомий; вважається, що водні похідні, які утворюються в результаті біотрансформації оксаліплатину, взаємодіють з ДНК шляхом утворення внутрішньо- та міжниткових перехресних містків з’єднань; порушується синтез ДНК, що призводить до цитотоксичного та протипухлинного ефектів.
у комбінації з 5-фторурацилом та фоліновою к-тою для ад’ювантної терапії колоректального раку III стадії (стадія C за класифікацією Дьюка) після повного видалення первинної пухлини; лікування метастатичного колоректального раку.
тільки дорослим: рекомендована доза при призначенні ад’ювантної терапії 85 мг/м2 в/в, цю ж дозу вводять повторно кожні 2 тижні протягом 12 циклів (6 місяців); рекомендована доза при лікуванні метастатичного колоректального раку 85 мг/м2 в/в, яку вводять повторно кожні 2 тижні до прогресування захворювання або до появи ознак непереносимої токсичності; при застосуванні оксаліплатину в комбінації з 5- фторурацилом інфузія оксаліплатину повинна передувати введенню 5-фторурацилу; вводять у вигляді 2-6 год в/в інфузії розведеним у 250-500 мл 5% р-ну глюкози (концентрація від 0,2 мг/мл до 0,7 мг/мл; 0,7 мг/мл відповідає найвищій концентрації, що застосовується у клінічній практиці при дозі оксаліплатину 85 мг/м2); для схеми лікування, що повторюється кожні 2 тижні, рекомендується режим дозування у вигляді болюсного введення 5- фторурацилу та безперервної інфузії 5-фторурацилу; з фоліновою к-тою (динатрію фолінатом або кальцію фолінатом): в/в інфузія 85 мг/м2 у 250-500 мл 5% р-ну глюкози проводиться в той же самий час, що і в/в інфузія фолінової к-ти у 5% р-ні глюкози, триває від 2 до 6 год і проводиться за допомогою Y-подібної інфузійної системи з розвилкою безпосередньо перед місцем інфузії, не змішувати в одному ін’єкційному мішку.
гіперчутливість до препарату, у період годування груддю; при мієлосупресії (кількість нейтрофілів<2x109/л та/або кількість тромбоцитів<100x109/л) до початку першого циклу лікування; при периферичній сенсорній нейропатії, що супроводжується функціональними порушеннями до початку першого циклу лікування; при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну<30 мл/хв).
підвищення рівнів печінкових ферментів; підвищення рівня лужної фосфатази у крові; підвищення рівня білірубіну у крові; підвищення рівня ЛДГ у крові; збільшення маси тіла (при ад`ювантній терапії); підвищення рівня креатиніну; втрата маси тіла (при лікуванні метастатичного раку); анемія; нейтропенія; тромбоцитопенія; лейкопенія; лімфопенія; фебрильна нейтропенія; імуноалергічна тромбоцитопенія; гемолітична анемія; периферична сенсорна нейропатія; сенсорні розлади; порушення смаку; головний біль; запаморочення; неврит рухового нерва; менінгізм; дизартрія; синдром зворотної задньої лейкоенцефалопатії (PRES); кон`юнктивіт; розлади зору; тимчасове зниження гостроти зору; розлади поля зору; оптичний неврит; тимчасова втрата зору, яка проходить після припинення терапії; ототоксичність; глухота; диспное; кашель; носова кровотеча; гикавка; емболія легеневої артерії; г. інтерстиціальні захворювання легень, іноді летальні; легеневий фіброз; нудота; діарея; блювання; стоматит/мукозит; біль у животі; запор; диспепсія; гастроезофагеальний рефлюкс; шлунково-кишкова кровотеча; ректальна кровотеча; парез кишечнику; обструкція кишечнику; коліт, включаючи діарею, спричинену clostridium difficile, діарея; панкреатит; гематурія; дизурія; порушення частоти сечовипускання; розлади з боку шкіри; алопеція; ексфоліація шкіри; еритематозний висип; висип; гіпергідроз; розлади з боку нігтів; біль у спині; артралгія; біль у кістках; анорексія; гіперглікемія; гіпокаліємія; гіпернатріємія; дегідратація; метаболічний ацидоз; інфекції; риніт; інфекції верхніх дихальних шляхів; нейтропенічний сепсис; кровотеча; гіперемія; тромбофлебіт глибоких вен; АГ; тромбоемболія; втомлюваність; гарячка; астенія; біль; реакція у місці ін`єкції; алергія/АР; депресія; безсоння; нервозність.